Entregan otras 200 alegaciones contra el nuevo trazado de la línea de alta tensión en Arbo

El nuevo trazado de la línea de alta tensión que propone la Red Eléctrica Española a su paso por Arbo y As Neves suma otras doscientas alegaciones en contra. Estas se suman a las 800 que ya habían sido entregadas antes de que venciera el plazo inicial, el cual, a petición de los vecinos, se amplió al 20 de agosto.

Las nuevas alegaciones fueron entregadas esta semana en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el presidente de la Asociación de Afectados por la Línea de Alta Tensión, Víctor Manuel Gil. "Me he visto obligado a desplazarme a Pontevedra porque el Concello de Arbo no las recoge por registro de entrada", denuncia el arabense.

Con este nuevo montante ya serían más de mil las alegaciones contra la red conductora de 400.000 voltios que partiría de Fontefría (A Cañiza) y entraría en Portugal pegado al municipio de As Neves, cruzando el Miño en la zona existente entre Sela y Vide, muy próximo a Portazambra. "El proyecto no hay por donde cogerlo", reclaman los vecinos afectados.