Un agosto con los hoteles a medias

En pleno puente de la Asunción, momento culminante por excelencia de la temporada alta, el sector turístico baionés no logra levantar cabeza. Tras un julio para olvidar con apenas el 40% de las habitaciones ocupadas, los hoteles miñoranos confiaban en recuperar la actividad, al menos al ochenta por ciento, en agosto. Pero los rebrotes han echado por tierra las expectativas y han frustrado cualquier resquicio de optimismo para el otoño. Con la feria internacional Conxemar cancelada y la vuelta paulatina a las restricciones para frenar los contagios, la actividad que sostiene en gran medida a la comarca miñorana se enfrenta a su golpe más duro.

Los propietarios de los alojamientos dan el verano por liquidado. "La gente tiene mucho miedo y estamos recibiendo muchas cancelaciones", señalan desde el Hotel Bahía de Baiona. Julio fue "flojo", tal y como esperaban, pero creían que "agosto se iba a animar". Pero "los clientes habituales llaman para cancelar y mucha de la gente que reserva a última hora acaba anulando también", comentan. "En esta primera quincena, salvo los fines de semana que casi llenamos, estuvimos a media ocupación", añaden.

Las cifras son similares en Nigrán. "La primera quincena salvamos los muebles, como mucho al 50%, pero del día 16 en adelante esto será una tragedia", apunta Darío Álvarez, propietario del Hotel Miramar de Praia América, que acabó julio a menos del 40% y confiaba en repuntar este mes hasta que las cifras de contagios volvieron a multiplicarse. "No podemos hacer nada, bajamos un poquito el precio pero no es el precio, es que no suena el teléfono. Este año es para borrar y esperar que el que viene sea mejor", lamenta.

El oasis del desierto miñorano es el Parador Conde de Gondomar. Su director, Francisco Plaza, asegura haber cubierto "el 90% en julio y agosto". "Se nos identifica con garantía y con lugares no masificados y la mayor parte de nuestros visitantes son nacionales, por eso apenas notamos los efectos de la pandemia", recalca. Eso sí, deja claro que "las perspectivas para septiembre, octubre y noviembre son diferentes porque la actividad esá enfocada al turismo de congresos y eso ya se ve más difícil".