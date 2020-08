As Angustias y Chandebrito celebran sus fiestas patronales adaptadas a la pandemia

Las comisiones de fiestas de As Angustias y del Cristo de Chandebrito ofrecen sendos programas de festejos reducidos por el Covid. Las fiestas de Chandebrito fueron aplazadas por la pandemia en junio y se celebran hoy con una misa de campaña a las 12.00 seguida de pujas y un concierto de Tito Castro y Hugo Chamizo a partir de las 23.00. Mañana domingo, el Concello ofrece allí un concierto de la Banda do Val Miñor a modo de sesión vermú y una actuación del mago Rey Midas en el Bar de Arriba a las 21.00. En As Angustias, el Ayuntamiento ofrece mañana una actuación de de la banda de Vincios tras la misa de 12.00.