Romanos en peligro de extinción

Los "romanos" que cada Semana Santa salen en procesión en Crecente están en peligro de extinción. Y no por la crisis generacional que suele acabar con las tradiciones religiosas en los pueblos más pequeños, sino porque los trajes que convierten a los vecinos en romanos no resisten más. Fueron confeccionados hace 40 años y ahora necesitan un reemplazo que costaría 12.000 euros. Por ello, los vecinos piden ayuda para poder salvar dicha tradición.

La tradicional y singular procesión de Domingo de Pascua en Crecente pende de un hilo. O de varios; concretamente de los que deshilachan los trajes de soldados romanos que utilizan los vecinos para acompañar la procesión de Semana Santa. Los disfraces, utilizados durante 40 años, tienen los días contados y la Asociación Cultural e Veciñal Os Romanos de Crecente trata de reunir los 12.000 euros que costaría renovarlos para dar continuidad a una tradición que solo se conserva en este rincón del Condado-Paradanta.

Las prendas fueron confeccionadas hace 40 años por Fina Vidal, una vecina, ya fallecida, que dedicó las noches a coser cinco de los trajes que luego donaría al pueblo de Crecente. Ahora es su hija, Marisol Pérez, quien lidia por la renovación de estas vestimentas "llenas de remiendos por todas las esquinas". Para ello, junto a los doce "romanos" que salen en procesión (diez titulares y dos suplentes), ha creado la Asociación Cultural e Veciñal Os Romanos de Crecente. El objetivo del colectivo era postularse a una subvención de 5.000 euros, de la cual acaban de recibir la resolución: denegada.

"Ahora ya no sabemos que más hacer; no podemos reunir 12.000 euros petando casa por casa", lamenta Marisol, que explica que la ayuda les fue denegada "por ser de contenido religioso". No obstante, ella defiende que "no es religioso; no se los va a quedar el cura. Es un motivo cultural; lo único que tenemos en Crecente".

Con la subvención denegada y más gastos que ingresos debido a los costes que les ha supuesto crear desde cero la asociación, ven como el futuro de la procesión de los romanos en Crecente se torna incierto. "Los trajes ya no resisten más", reclama Marisol, que hace hincapié en que "aguantaron tanto por el mantenimiento que tuvieron; todos los años se engrasaban con crema de ballena". Además de los cinco trajes que necesitan sustituto, disponen de otras cinco vestiduras que fueron adquiridas poco a poco por los vecinos, pues el séquito romano está formado por diez integrantes.

La comitiva de "romanos" está integrada actualmente por gente joven que mantiene a flote la tradición. La excepción es el padre de Marisol, de 85 años, que participó el año pasado en la procesión por última vez. "No me gustaría morirme sin ver los trajes nuevos", le repite a su hija.

Y en esas está toda la Asociación, con las prendas presupuestadas y apalabradas, pero sin fondos para costearlas. "Los chicos ya fueron a Lugo a ver las telas y tomar las medidas", dice Marisol, que alaba la implicación de los vecinos que cada Semana Santa se disfrazan de romanos, lanza en mano.

"Es un espectáculo precioso; viene gente de todos los sitios a verla", cuenta Marisol sobre la procesión, en la que los romanos escoltan el Cristo articulado y el ataúd de vidrio. "Luego la gente se queja de que se pierden las tradiciones, pero si nadie ayuda, es muy difícil", lamenta esta crecentense que pide cualquier tipo de colaboración llamando al 679 800385.