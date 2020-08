Abandonados y ahora refugiados

Hasta de las peores situaciones se puede sacar algo bueno; si no que se lo digan a la protectora de animales Os Biosbardos de Ponteareas, que el lunes por la noche, cuando un incendio forestal amenazaba lel albergue y pedían refugio para sus más de 60 canes, vieron como vecinos y voluntarios estaban a la altura. En media hora que no quedaba un perro sin hogar. Ahora guardan la esperanza de que alguno sea adoptado y no tenga que regresar al refugio.

Los más de sesenta canes que cuida la protectora Os Biosbardos han sido los grandes perjudicados por el incendio forestal que en la tarde del lunes sorprendía a los vecinos de Ponteareas. Las llamas se aproximaron peligrosamente al refugio, ubicado en el monte de A Picaraña, por lo que los voluntarios tuvieron que sacar contrarreloj a sus huéspedes, a los cuales consiguieron realojar en casas de acogida gracias a la oleada de solidaridad demostrada por las familias de la comarca del Condado.

"Estábamos por la tarde en el refugio y empezamos a ver el humo, al principio pensamos que era una nube, pero luego ya nos dimos cuenta de que estaba ardiendo muy cerca; los perros estaban muy asustados", cuenta José Novoa, uno de los voluntarios. Antes de caer la noche hubo que desalojar la protectora y buscarle a los canes un lugar donde pasar la noche; fueron momentos de angustia e incertidumbre en los que resultaron de gran ayuda las redes sociales. "Apareció un montón de gente", cuenta Agustín Bargiela, que colaboró llevando a uno de los refugiados a una casa de acogida en Vigo. "Están repartidos por toda la comarca", comenta.

Permanecerá en sus respectivos hogares temporales un par de días, por si hubiera algún rebrote que obligase a desalojar de nuevo el refugio, algo que, en principio, está descartado. "Teníamos un poco de miedo con algunos que no están acostumbrados a convivir fuera y no sabíamos que actitud iban a tener, pero se están portando muy bien", dice Graciela Míguez, con la esperanza de que "de una desgracia pueda salir algo bueno y que alguno no tenga que volver a la protectora".

No es la primera vez que las llamas obligan a desalojar Os Biosbardos. En los incendios de octubre de 2017 el fuego también amenazó el refugio y la situación fue la misma, aunque se alargó una semana. "No conviene que estén tanto tiempo fuera porque crean una rutina y luego les cuesta mucho más regresar", explica Graciela, contando que, en la oleada de 2017, "algunos ya no volvieron porque fueron adoptados por las familias de acogida".

Ayer por la tarde algunos de los voluntarios subieron al refugio para comprobar que estaba todo en orden y preparar para el regreso de sus huéspedes. Cada uno tiene su propia historia, como Víctor y Eritrea, unas de las últimas incorporaciones. "Llevan en Os Biosbardos tres semanas, su humano se murió y pasaron una semana allí con él hasta que alguien dio la voz de alarma y echaron la puerta abajo; venían en los huesos por estar sin comer esa semana", lamenta Silvia Romero, voluntaria de la protectora.