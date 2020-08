Camioneros de Porriño denuncian que fueron multados en un parking privado

"Hace un par de meses éramos un servicio esencial y ahora ya volvemos a ser unos apestados. Muy pronto se le olvidó a la gente el papel que desarrollamos durante el estado de alarma", denuncia Alberto Vila, coordinador general de Apetamcor, asociación que defiende los intereses de las pymes y autónomos del sector del transporte de mercancías por carretera de Galicia, con una de sus sedes en Porriño, donde suma 400 asociados. Dichas declaraciones las hace después de que varios compañeros camioneros hayan sido multados por la Policía Local de Porriño por aparcar en la zona de As Sequeiras, en un estacionamiento que pertenece al Restaurante Castro y que, por tanto, es de propiedad privada.

"Llevamos toda la vida aparcando ahí", manifiesta Alberto Vila, que no entiende esta repentina "persecución" ni las declaraciones del concejal de Tráfico, Sergio Casal, que explicó en nota de prensa que las sanciones "responden a las repetidas quejas vecinales que demandaban que el Concello diera cumplimiento a la ordenanza municipal que prohíbe circular y aparcar al tráfico pesado dentro del casco urbano". Vila no contradice la ordenanza, pero matiza que, dicha zona en la que fueron amonestados "no pertenece al casco urbano y, además, es una parcela privada adquirida por el restaurante para el estacionamiento de su clientela".

Las multas comenzaron la semana pasada e, inmediatamente, el coordinador general de Apetamcor entregó en el registro del Concello un escrito pidiendo explicaciones. "Todavía no hemos obtenido respuesta y han vuelto a multar", asegura Vila. En la noche del lunes, tal y como comunicó el Concello, la Policía Local impuso 25 sanciones, a las que hay que sumar las de la semana pasada. Cada denuncia conlleva una sanción económica de 200 euros, aunque la intención de Apetamcor es recurrir cada una de ellas.

Alberto Vila insiste en que "se trata de una zona de tradición camionera de toda la vida". La misma se encuentra en la Nacional-120, en dirección Ponteareas, donde, según Vila, "la maniobra para aparcar el camión es fácil y no molestamos a nadie". En este sentido, cabe destacar que, según el Concello, las multas se produjeron ante las "llamadas de vecinos de la zona protestando por la acumulación de camiones aparcados". Sobre eso, el coordinador general de Apetamcor apunta que "apenas hay unas cuantas casas separadas; no es una zona residencial, si lo fuera, toda Galicia sería zona residencial".

"Nos parece lamentable la actitud del Concello de Porriño, sobre todo teniendo en cuenta que registra una gran actividad industrial", lamenta Vila, haciendo hincapié en que "en los polígonos de Porriño no hay suficiente espacio para dejar los vehículos pesados, ¿dónde los dejamos entonces?".