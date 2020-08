Accidente mortal | Muere un motorista de 22 años tras sufrir un accidente en O Rosal

Un motorista de 22 años de edad ha muerto esta tarde tras sufrir un accidente en O Rosal, cuando circulaba por la carretera PO 552 (Vigo-Tui). El conductor, que hacía uso del casco y era el único ocupante del cliclomotor, se salió de la calzada por el margen izquierdo, impactando contra un talud.



El suceso se produjo a las 18:00 horas de esta tarde en el punto kilométrico 52 de la PO-552, a la altura de la parroquia de San Miguel de Tabagón. Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó un helicóptero medicalizado pero pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias y del personal sanitario, no se le pudo salvar la vida. En el operativo también intervinieron, tras ser alertados por el 112 Galicia, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los efectivos del GES de A Guarda y los voluntarios de Protección Civil de O Rosal.





