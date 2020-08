El Festival de Cans exhibe en Caminha cuatro cortometrajes gallegos premiados

Primero obtuvieron el reconocimiento del público o del jurado del Festival de Cans, y ahora serán exhibidos en la ciudad portuguesa de Caminha. Cuatro cortometrajes gallegos se proyectarán hoy en el ciclo "Cinema + Perto", organizado por el Cine Clube Locus Cinemae, luego de un convenio de colaboración entre este y el Festival de Cans para la difusión de nuevas creaciones audiovisuales de Galicia.

Así pues, el Teatro Valadares de Caminha acogerá hoy, a las 21 horas (portuguesas), la proyección de "O Neno bonito", de Fran X. Rodríguez, Premio do Público en la última edición de Cans; "Homomaquia", de David Fidalgo, corto de animación que recibió en Cans la Mención Especial do Xurado y fue más tarde finalista en los Premios Goya; "O que meda por dentro", de Nacho Ozores, que se llevó el premio a la mejor interpretación masculina para el protagonista Jaime Olías; y "Cando mamá pechou as caixas", documental de la cineasta de A Guarda Arancha Brandón. Además, el ciclo se completará con el coloquio de la guardesa Brandón, que presentará su obra y conversará con el público en el Teatro Valadares.

También estará en el ciclo "Cinema + Perto" Keka Losada, la presidenta de la entidad promotora del Festival de Cans, la Asociación Cultural Arela, que presentará los cortos gallegos que se proyectarán en la próxima edición del festival.

La entrada es libre, pero por motivo de las medidas de seguridad vigentes, solo podrán acceder a la sala un máximo de 70 personas, las cuales ocuparán su butaca por orden de llegada.