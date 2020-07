Una joven viguesa fallecida y dos heridas en un trágico accidente en A Cañiza

Una joven viguesa, de 31 años, falleció ayer en un accidente de circulación en el puente del regato Acebal, en Luneda (A Cañiza). Viajaba en el asiento trasero de un Peugeot 308 junto a dos amigas de la misma edad, también vecinas de Vigo.

Las tres se despeñaron con el coche en el lugar conocido como "O Pozo Negro", y durante dos horas la conductora y su acompañante estuvieron gritando para pedir ayuda sin que nadie las escuchase.

Fue un ciclista que pasaba por las inmediaciones el que avisó al 112 al oír los gritos y asomarse al pretil del puente, al que le faltaba una de las piedras. El deportista vio como las voces salían de un coche oscuro que estaba volcado con las ruedas en la parte de arriba.

Los bomberos de Porriño-Baixo Miño y los de Ponteareas fueron los encargados de excarcelar a la copiloto, que estaba atrapada en un amasijo de hierros, y fue necesario cortar la chapa del coche para sacarla. La conductora fue rescatada minutos antes por la Guardia Civil, que fueron los primeros en llegar al lugar.

Las causas del accidente no se conocen. Según explicaron vecinos, las jóvenes acudieron a la comarca del Paradanta para vivir la aventura de un fin de semana. Practicaron rafting en el río Miño y comieron en un restaurante típico de la parroquia de Pintelos. Después se adentraron en una ruta poco habitual, la EP-5002, una carretera de la Diputación de Pontevedra, muy poco usada y que en una parte de sus trazado parece un vial de otro tiempo. La Guardia Civil investiga cómo pudieron caerse en el lugar ya que no había marcas de frenada y ninguna señal que pudiera indicar exceso de velocidad. Incluso la parte delantera del coche no estaba muy dañada. Todo indicaría que fue un despiste.

Serían las cinco de la tarde cuando ocurrieron los hechos. A consecuencia de la caída, el vehículo volcó y quedó con las ruedas para arriba a 10 metros de la orilla del río, por lo que se pidió la colaboración de los miembros del GES-Bomberos de Ponteareas y también de Baixo Miño para liberar a dos de las tres personas que iban en el coche, de las cuales una falleció. Así lo confirmaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 nada más llegar al lugar del accidente.

Igualmente, se solicitó la colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que facilitaron las labores de aterrizaje del helicóptero medicalizado con base en Ourense, disponible para un rápido traslado de los heridos. El operativo se complementó con el personal de la Comandancia Naval del Miño.

Sobre las ocho de la tarde acudieron al lugar numerosos vecinos de las proximidades que destacaron lo peligroso que es este vial para los conductores que no lo conocen. "Es una carretera de tráfico exclusivo local que solo la usan los vecinos", explicó uno de los asistentes.

La zona de "O Pozo Negro" se considera uno de los puntos más tenebrosos de ese vial, aunque no existen muchos recuerdos del calificativo del punto, todavía se recuerda la aparición del cadáver de un vecino de Luneda allí hace varias décadas.

El vial comunica directamente Arbo con A Cañiza y pasa por el Puente de Achas, donde en 2014 se construyó una variante que salva el puente medieval del tráfico. Antes de estas obras, el propio puente sufría el paso del tráfico.