Espectáculo en el cielo de Cesantes

El viento se hizo esperar, pero mereció la pena. Después de una decepcionante primera jornada en la que los más de 70 riders que participan en el III Kitefest de Cesantes no pudieron salir al agua por la falta de este elemento básico para que sus cometas pudiesen volar, en la segunda jornada el dios Eolo sopló con fuerza en la ensenada de San Simón, permitiendo a los kitesurfistas ofrecer un enorme espectáculo multicolor sobre el mar.

Las perfectas condiciones de viento para la práctica del kitesurf –unos 25 nudos estables– hicieron que la flota completase dos pruebas de regata, así como las distintas exhibiciones que deleitaron con sus saltos y maniobras a los espectadores que seguían la competición desde la playa.

David Marín en categoría surf, David González Mariño en foil, Roberto Martínez en twintip, Antonio Fernández en la clasificación de no federados y Camila Blaide en absoluta femenina fueron los ganadores de la tercera edición del KiteFest, que organizan el TMKiteClub y el Concello de Redondela con el patrocinio de la Xunta de Galicia.

Las regatas se celebraron desde el mediodía en toda la ensenada de San Simón y una vez finalizada la competición la flota regresó a la playa para dar paso a uno de los momentos más esperados de la cita: la exhibición. Riders de primer nivel nacional e internacional dieron todo un espectáculo frente a la playa de Cesantes con sus mejores trucos, saltos y maniobras.

Rubén Cano, rider de North Kiteboarding, fue quien se llevó la victoria en strapless tras imponerse a sus competidores con el mejor truco frente a los jueces. En freestyle, por su parte, el triunfo fue para el presidente del TMKiteClub Justo Fernández Voena, mientras que en big air el salto más alto lo ofrecía Antonio Fernández Beloso.

Así, con la entrega de premios celebrada a última hora de la tarde en el village del evento, Cesantes despedía con nota la gran cita de la temporada de kitesurf en Galicia. Esta prueba, con solo tres ediciones en la playa redondelana, ya ha conseguido consolidarse como una de las citas más importantes de este deporte. No obstante, la ensenada de San Simón es una de las mejores zonas del litoral gallego para practicar el kitesurf durante todo el año.