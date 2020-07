Una vecina de Redondela, T.R.V., que fue nombrada como vocal para las elecciones en Galicia del próximo domingo en una de las mesas de la localidad, califica de "chapuza" la resolución de la alegación que presentó ante la Junta Electoral de la zona de Vigo.

Esta redondelana alegó "objeción de conciencia" presentando un escrito con documentación redactado en gallego, y la respuesta de la Junta Electoral le llegó escrita a bolígrafo "o cal a fai ilexible, hai partes que non se entenden nin sequera as que están escritas con letra de imprenta como é o caso do castigo ao que me enfrento, as datas con bolígrafo tamén son moi confusas, aparece tachado con típex o ano 2012 e por riba púxolle 2020 a man".

Además afirma que está redactada en castellano "cando a miña alegación foi escrita en galego", por lo que lo ha denunciado a la Mesa pola Normalización Lingüística.