La fuerte oposición en Redondela contra la sala de apuestas no impedirá su apertura

La sala de apuestas de Redondela será una realidad en breve. A pesar del fuerte rechazo vecinal que este negocio ha generado en el municipio por su polémica ubicación, ya que se encuentra a escasa distancia de la zona escolar de A Marisma en la que se concentran dos colegios, tres institutos y el conservatorio de música, las obras de reforma del local están a punto de concluir.

La empresa promotora, Unión de Operadores Reunidos, obtuvo a principios de marzo la licencia municipal para ejecutar las obras y se encuentra tan solo a la espera de la autorización definitiva de la Xunta, un trámite que con toda seguridad logrará el visto bueno en los próximos días. La alcaldesa, Digna Rivas, señaló ayer que intuye que "la resolución favorable se dará a conocer pasadas las elecciones gallegas del 12 de julio, a pesar de que la inspección se realizó el pasado 2 de junio y el resultado fue favorable a dicha apertura", puntualiza.

La regidora local se muestra en contra de este negocio de apuestas en Redondela y lamenta que no se tuvieran en cuenta las centenares de alegaciones contra su instalación en un local de la calle Ernestina Otero, muchas de ellas referidas la escasa distancia que mantiene la instalación con los centros educativos. "No es de recibo no solo que se ignore la oposición frontal de la ciudadanía en contra de la apertura de esta casa de apuestas, sino también que los responsables de la Xunta escondan la intención de autorizarla hasta pasadas las elecciones", afirma Rivas.

Los vecinos se manifestaron en numerosas ocasiones -en una de ellas con más de un millar de personas- contra la apertura de este establecimiento en las proximidades de los colegios, polideportivos y zonas de ocio de la localidad, al considerar que no es el más apropiado para este tipo de negocios. "La Xunta debería explicar claramente su intención de autorizar esta casa de apuestas en el lugar en el que se va a instalar", indica la alcaldesa, que admite que una vez que el gobierno gallego de luz verde a la instalación de este local "el Concello estará obligado a conceder la correspondiente licencia para que abra sus puertas".

Según consta en la licencia, el establecimiento tendrá una superficie total de 206,98 m2, con un espacio de 145,96 m2 dedicado a sala de juego (zona de máquinas recreativas de 112,67 m2 y zona de apuestas 33,29 m2), además de una zona para el servicio de bar de 20,56 m2. El aforo máximo del local será de 109 personas y dispondrá de 18 máquinas recreativas, así como varias ruletas o máquinas multipuesto, cinco máquinas auxiliares de apuestas y una terminal de expedición.