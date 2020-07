Tui y Valença se reencuentran tras casi cuatro meses con las fronteras cerradas

España y Portugal abrieron hoy sus fronteras después de tres meses y medio cerradas. Y las ganas de volver a cruzar la "raia" se palpó esta medianoche en Tui, donde un grupo de treinta personas acompañó a la corporación municipal en un pequeño acto de apertura de fronteras en el viejo puente internacional. El alcalde, Enrique Cabaleiro, fue el encargado de apartar las vallas que durante casi cuatro meses apartaron a tudense y valençanos, que desde hoy entran realmente en la "nueva normalidad".

Juntos cruzaron el puente hasta llegar a Valença, donde les esperaba el presidente de la Cámara, Manuel Lopes, para, entre aplausos, celebrar el reencuentro. No obstante, no fue hasta la una de la madrugada cuando se retiraron las vallas del lado luso, pues la diferencia horaria es de lo poco que no ha cambiado en la era post-Covid. Tanto Cabaleiro como Lopes coincidieron en comparar el puente internacional con "una calle más de la Eurociudad" y en decir que otro cierre de fronteras es inviable: "Los tudense necesitan a los valencianos, y viceversa".

No faltaron unos pequeños fuegos de artificio para celebrar un acontecimiento que muchos de los presentes calificaron como "histórico". Precisamente por ello, algunos se llevaron los alambres que durante esta pandemia unieron los barrotes que desunieron a españoles y portugueses.