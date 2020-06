La resurreción de Lito de Paraños

Manuel Grandal Francisco, Lito de Paraños, fue recibido ayer tarde por sus vecinos en el torreiro de la fiesta, tras 87 días hospitalizado con coronavirus, 56 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos Covid-19 del Hospital Álvaro Cunqueiro. Calurosos aplausos y música de gaitas le sorprendieron y le emocionaron nada más llegar.

Manuel es muy conocido en toda Galicia por su trabajo de comercial o por su afición a la música popular, de hecho es el "arma danzas" de "Cinco nun coche", donde también toca su esposa. Quizás por ello su teléfono no paró en los últimos días desde que la noticia de que había salido de la UCI corrió "boca a boca" como la pólvora. "No tengo palabras de agradecimiento para tantas muestras de cariño", señaló.

Muchos y muchas creyeron que ya no le verían, cuando pasaban los días y lo poco que se sabía es que estaba en la UCI, intubado y dormido. Poco antes de cumplirse dos meses conectado a un respirador, el 5 de mayo, pasó lo peor, despertó o volvió a nacer. "Fue un día maravilloso, es el cumpleaños de mi mujer y ahora será el mío", decía de ayer.

Al recibimiento de ayer acudieron los vecinos de la parroquia y el alcalde de Covelo, localidad a la que pertenece Paraños, Pablo Castillo. "Lo ha pasado muy mal, Lito ha luchado muy duro contra el coronavirus, por eso queremos estar aquí", explicaba Castillo.

"No puedo creerlo", señaló Manuel nada más salir del coche con una de sus hijas y apoyado en su esposa. "Es una gran sorpresa, no esperaba este recibimiento, no sabéis lo feliz que vengo a casa después de 87 días, de 56 en la UCI y 12 días de rehabilitación... Pero esta sorpresa me emociona especialmente, esto es muy fuerte", dijo. En ese momento, sobre las 18.00 horas ya todos los vecinos aplaudían y habían hecho un pasillo por la entrada a la pequeña carballeira de Paraños por la que avanzó el vecino, con pasos cortos y hablando con todas y todos. "Ahora vamos a la farmacia a buscar las medicinas que tengo que tomar, estoy en casa pero tengo que seguir con medicación, también tengo que comprar un bastón.... Lo hemos pasado mal, ha sido muy duro, muy duro...", afirma.

Al final se da la vuelta para agradecer la presencia una vez más del vecindario. "¿Sabéis? El 99% del personal sanitario que me atendió, son mujeres, médicas y enfermeras, fundamentalmente, y no tengo palabras de agradecimiento para estas personas, muy profesionales y una calidad humana increíble, estuve en muy buenas manos, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras sanitarias y sanitarios, y yo por lo menos estoy muy agradecido.... No se que más decir" añadió

Tras sus palabras intervino Mónica Oliveira Martínez, responsable de Protección Civil y juez de paz de Covelo, y que durante toda la crisis sirvió de apoyo a las familias directamente afectadas y a las personas más vulnerables, en colaboración con el Ayuntamiento. Explicó que en la familia estuvieron afectados por coronavirus Lito, su esposa Argentina Carballo Suárez y su hija, Nuria. "Sois una familia súper luchadora, los tres... Habéis demostrado durante todos estos días una gran entereza y fortaleza", dijo.