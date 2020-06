La pandemia a ojos de los niños

El Concello Municipal da Infancia e a Adolescencia de Porriño vela por los intereses de los que no tienen voto pero sí mucho que decir. A sus integrantes les gusta ser escuchados y por eso han grabado unos vídeos en los que cuentan su experiencia y opinión sobre el confinamiento, la desescalada y la "nueva normalidad". En esta última coinciden en que lo que más deseaban era volver a estar con sus amigos, aunque, con prudencia. "Hay que tener cabeza", advierten.

En Porriño los niños y niñas tienen voz y voto desde que la localidad fue nombrada Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef y se creó el Consello Municipal da Infancia e a Adolescencia; por lo que, durante esta época de confinamiento, posterior desescalada y "nueva normalidad", no iba a ser menos. Es por ello que sus participantes han elaborado cuatro piezas audiovisuales en las que "quieren dejar constancia de su experiencia durante estos meses, tanto en el plano personal como educativo".

Para Gael, del IES Pino Manso, lo peor de la cuarentena fue "no ver a mis amigos, estaba acostumbrado a estar con los compañeros del instituto todos los días". En una línea similar se pronuncia Álex, del CEIP Xosé Fernández López, a quien le agobiaba no poder salir de casa. Todo lo contrario que Kiara, del IES Ribeira do Louro, que reconoce que lo mejor de todo fue "no ir al colegio, para qué mentir". Un mensaje positivo también saca Francisco Javier, del CEIP da Ribeira: "ha sido algo bonito ver que todos juntos podemos hacer cosas grandes".

Los jóvenes porriñeses son críticos con el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la desescalada y, aunque creen que "hay de todo", en general hay unanimidad a la hora de decir que se podría haber hecho mejor. En este sentido, Noa, del CEIP Antonio Palacios, denuncia que ya, durante la cuarentena, había gente que salía a andar en bici o patinar. Pero, aunque son críticos, también son comprensivos y entienden la pesadumbre de estar tanto tiempo encerrados en casa. Por eso, ahora que ya se puede salir, además de la mascarilla, la distancia de seguridad y el gel desinfectante, recomiendan "ser responsables y tener cabeza".

Niños y adolescentes son de los colectivos que más necesitan socializar, y por eso no es de extrañar que a la pregunta de: "¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando termine esta situación?", casi todos hayan respondido "ver a mis amigos". En el caso de Francisco Javier, este añade, además, "para jugar al fútbol, es lo que más echo de menos". Solo Álex tiene un plan diferente, el de "ir a ver a mi bisabuela que está en Toledo en una residencia".

En cuatro cortos vídeos, los integrantes el Consello Municipal da Infancia e a Adolescencia de Porriño cuentan sus opiniones sobre la pandemia y también explican su rol: "somos la voz de los jóvenes en el Concello; aportamos ideas sobre en qué de debería mejorar con respecto a los niños". Por ello, se congratulan de algo tan sencillo como es "ser escuchados".