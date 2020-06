Alivio a medias para los trabajadores de la "raia" al reabrir tres pasos fronterizos

"Los políticos se olvidaron de la gente que también trabaja el fin de semana y en turnos que empiezan antes de las 8 horas y acaban después de las 10 horas", lamenta Cecilia Puga, una trabajadora de Arbo que lleva mes y medio recorriendo más de 100 kilómetros al día para ir a trabajar a su peluquería de Melgaço. Un período en el que, calcula, ha gastado 200 euros mensuales de gasolina por tener que atravesar la frontera en el puente de Tui-Valença. Con la reapertura del paso de Arbo-Melgaço, acabará su odisea diaria para ir a trabajar, retomará la jornada partida y volverá a conciliar vida laboral y familiar.

A la historia de Cecilia hay que sumar las de los 6.000 trabajadores transfronterizos, a algunos de los cuales no les llegará la "nueva normalidad" hasta que abran completamente la frontera. La apertura de los pasos de Arbo, Salvaterra de Miño y Tomiño es un alivio para la calidad de vida y los bolsillos de los trabajadores que cruzan la "raia" para fichar; aunque no para todos. Es el caso de los vecinos que trabajan en servicios que no descansan los fines de semana o que hacen turnos con entradas o salidas en horario nocturno; a los cuales no les resuelve casi nada la apertura de 8 a 22 horas, de lunes a viernes.

"Horario para funcionarios", reclamaron ayer varios afectados. Cándido Teijeiro, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Salvaterra de Miño critica que dicho horario "no se entiende muy bien". Es por ello que considera que las empresas deberían adaptarse ser más permisivas con los horarios de entraba y salida para que los trabajadores puedan cruzar por los puentes Arbo, Salvaterra y Tomiño. Dichos viaductos retomaron ayer el ajetreo de una jornada laboral con los controles de la Policía Nacional y de la GNR. Las colas fueron mayores a las de un día de la "vieja normalidad", pero "nada que ver con las que se producen en Tui", agradecen sus usuarios habituales.