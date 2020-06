Ponteareas celebra su "Corpus triste" sin flores sobre el asfalto

La localidad de Ponteareas celebra hoy su "Corpus más triste" sin que los vecinos hubiesen podido realizar sus populares alfombras de flores debido a las restricciones por la pandemia del Corona Virus.

"Estamos muy tristes por no poder hacer las alfombras, pero ilusionados por el futuro", asegura Miguel Ángel García Correa, presidente de la Asociación de Alfombristas.

La lectura del pregón fue el primer acto de la fiesta, ayer noche en un Auditorio Reveriano Soutullo. Solo pudieron estar 140 espectadores y espectadoras de un aforo de 400 personas.

Entre las personas que pudieron asistir estaban representantes de las calles que participan en el Corpus, pregoneros de otras ediciones, ex alcaldes, la ex alcaldesa Nava Castro, las diputadas provinciales, de Cultura, Victoria Alonso, y de Turismo, Laura Iglesias y otras personas. El acto contó con la actuación musical del cuarteto ponteareano Clarisax, el grupo folk Carapaus y la actriz Isabel Risco.

El alcalde, Xosé Represas, dio la bienvenida y recordó a todas las personas que luchan contra el coronavirus e hizo referencia a la situación. Seguidamente mostró su reconocimiento "a las y los alfombristas de Ponteareas que son los verdaderos artífices de esta fiesta", y los alentó a visualizar como será el Corpus de 2021 y animó a vecinos y vecinas en general "a implicarse en este gran proyecto de toda la identidad colectiva de Ponteareas".

La lectura del pregón constituyó la parte más destacada el acto. Alfonso Pexegueiro realizó un hermoso relato de su visión del Corpus de Ponteareas y de la villa partiendo de sus vivencias de niño de Angoares, parroquia en la que nació. "Sabemos que ningún acontecemento ou acto poderá nunca sustituír a esa noite máxica onde alfombristas, rúas, flores, nenos e nenas, mulleres e homes e visitantes formaban unha unidade e facían realidade unha das festas máis fermosas do mundo: O Corpus en Ponteareas e as súas alfombras de flores. Mais a continxencia ou o Azar pensado, como a min me gusta chamarlle: quixo sustituir as flores pola palabra, e vestir as rúasde ausencia e de color calado, coma un secreto que a poesía fose debullando para construir a alfombra máis necesaria para a Humanidade: a alfombra dun mundo en paz", señaló.

"Coma un río co Amor no colo, vestido de tempo, azul e vento, rosas no espello, brancas e vermellas, neve, ríos abertos surcando a terra, abrindo camiños en Seraogna,Angoares, creando illas e mares, flores e aromas, mulleres e homes, nenos e nenas, tecen alfombras de flores para o corpo soñado do Amor. Así chegáballe aquel día de festa ao neno. E o neno, xogando, calado, neno sen risa, camiña, entre as sombras e o canto dos paxaros (todalasaves? d'amor cantavan), desde Angoares ao pueblo para ver a festa das alfombras e o canto d'amor das aves", indicó en otro momento.

La celebración sigue hoy desde el aspecto religioso con misa y procesión.