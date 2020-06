A Guarda celebrará un Corpus diferente con alfombras en las casas

Texto de prueba texto de prueba prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba de fdv texto de prueba Donec eleifend mollis justo, sit amet Morbi ut urna lectus, in accumsan lectus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut eu felis vel orci porta iaculis et id dui. Curabitur sagittis semper mattis. Aliquam ultrices neque eu nibh euismod posuere. Vestibulum

Ante la imposibilidad de hacer las tradicionales alfombras florales de Corpus en las rúas y plazas de A Guarda, se plantea la visión que tienen del Corpus artistas locales como Tamara Baz, Nuvi e Exfico y Charlie Thenstill, que muestran ilustraciones expuestas en la fachada del Concello, en la Praza do Reló. Otra propuesta es la elaboración de alfombras florales en los domicilios. Desde la Asociación Alfombras da Guarda y Concello de A Guarda se anima al vecindario a que haga una fotografía durante la elaboración y otra al rematar la alfombra. Luego se editará un vídeo para publicar en redes sociales.