"El 80% de nuestra facturación depende de España; estoy registrando un bajón en las ventas del 99%"

"Abran las fronteras, por favor", pide Vítor Domingues, un feriante de Monçao cuyos ingresos se han visto mermados un 99% debido al cierre de los pasos fronterizos. A pesar de que él no tiene que cruzar la frontera para desempeñar su actividad laboral, es la voz de otros vecinos lusos que recorren hasta 90 kilómetros diarios para trabajar. "Muchos ya dejaron su trabajo porque lo que ganaban no les llegaba cubrir los desplazamientos", manifiesta, al tiempo que advierte que "el Covid fue un desastre mundial, pero si continuamos así, esto va a ser una desgracia financiera muy grande".

El comercio del norte luso necesita al cliente español. En este sentido, asegura Domingues que "el 80 % de la facturación de los feriantes depende de España" y que ahora, con las fronteras cerradas, "el otro día, un colega, en la feria de Valença, por primera vez en 20 años, no abrió la caja ni para meter unos céntimos". "Estamos colapsados", lamenta, al mismo tiempo que se dirige al gobierno de Pedro Sánchez para pedirle "que piense un poco en Galicia y en el norte de Portugal. Tenemos que reactivar la vida social y empresarial". En relación a esto, también pide la apertura de las fronteras al turismo: "estamos preparados para recibirlos con todas las medias de higiene posibles. Somos seguros".

Urge estas medidas para evitar la ruina económica de los municipios fronterizos; una ruina que ya perciben restaurantes y cafeterías "que no ganan ni para pagar la luz". "Solo pedimos que nos dejen trabajar", clama este feriante portugués.