A parroquia de Arcos autodefínese galegofalante

A Casa Cultural de Arcos fixo público o Estudo sociolingüístico sobre a situación da lingua galega na parroquia de Arcos, realizado a finais do pasado ano pola doutora en Lingüística Galega, Andrea González Pereira, e Roberto Mera Covas, licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, ambos os dous naturais da parroquia ponteareá, e coa colaboración de sete membros da Casa Cultural que se encargaron do traballo de campo, consistente na realización de enquisas.

O traballo é novidoso pois, aínda que o IGE realiza periodicamente estudos sociolingüísticos e existen, tamén, estudos similares por parte do concello (como o abordado en 2005 por Fernando Groba Bouza Descrición sociolingüística e formulación de plans de normalización locais: un caso de estudo (Ponteareas), non existía até o de agora unha investigación destas características no ámbito parroquial da comarca.

O estudo foi publicado pola Casa Cultural en formato revista, a través dunha subvención da Deputación Provincial de Pontevedra, e foi presentado e entregado ao Alcalde do Concello de Ponteareas, Xosé Represas.

O traballo, que se engade ao xa realizado e publicado en 2018 de catalogación de toda a microtoponimia de Arcos, polos mesmos autores, permite coñecer o estado do galego entre a veciñanza desta parroquia, o nivel de uso da lingua, a transmisión interxeracional, as perspectivas de futuro, as percepcións veciñais respecto do galego, os hábitos lingüísticos e as motivacións que levan as persoas a empregar un ou outro idioma, os prexuízos e as aspiracións da poboación en materia lingüística etc.

Tal e como sinalan Andrea González e Roberto Mera, "no traballo preséntase unha radiografía moi fiábel da realidade sociolingüística de Arcos polo nivel de representatividade da mostra escollida, 147 enquisas a veciños e veciñas da parroquia maiores de 15 anos que supoñen o 35,6% da poboación e un n ivel de confianza do 95%".

Según din, o estudo revela aspectos positivos e negativos da situación do galego. Case dous terzos da poboación (62,59%) fala só galego ou maioritariamente galego. Porén, ao desagregar estes datos por franxas de idade confírmase un alarmante descenso de galegofalantes entre as franxas de idade máis baixas: entre os 15 e os 20 anos só o 16,64% fala só galego ou máis galego ca castelán.