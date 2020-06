El PP acusa a Represas de no solicitar ayuda económica a la Xunta para la fiesta de Corpus

El PP de Ponteareas reprocha al gobierno local no haber solicitado la ayuda económica de la Xunta para la celebración de la fiesta del Corpus Christi, que este año, con motivo de la pandemia, se programará de forma diferente a otros años. Según los populares, que dicen haber mantenido diversas conversaciones en los últimos días con el conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y la directora Xeral de Turismo, Nava Castro, "ambos manifestaron su intención de apoyar la tradicional fiesta con una aportación económica de hasta 25.000 euros".

Asimismo, la portavoz popular, Belén Villar, acusa al alcalde, Xosé Represas, de "contar una realidad muy tergiversada en la reunión mantenida con los alfombristas y el resto de grupos políticos, afirmando que la Xunta no pondría un euro para la promoción del Corpus". "La realidad es que en marzo se pararon todos los procesos de subvenciones y tramitaciones, debido al estado de alarma. A partir de ahí todo se paralizó. El alcalde, dio por hecho que no se iba a celebrar la fiesta y no solicitó, como todos los años, la aportación económica", explican los populares.

Apuntan también desde el PP que "el 20 de mayo se le informó al Concello desde la consellería de que, al igual que otros años, estaban dispuestos a colaborar. Notificación que no tuvo respuesta por parte del Concello de Ponteareas".

Con todo, los populares solicitan al alcalde que "exija a las administraciones apoyo para la difusión de esta fiesta".