Tui y Valença exigen la apertura del antiguo puente internacional

"Un placer volver a reencontrarnos tras meses", le dijo el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, a su homólogo valenciano, Manuel Lopes, al inicio del acto en el que ambos lanzaron una llamada de socorro a los gobiernos de España y Portugal para que, de forma inmediata, abran la frontera. A los pies de la aduana de Valença y con el viejo puente internacional como telón de fondo, Cabaleiro y Lopes indicaron que la viabilidad económica de la Eurociudad depende de los dos lados de la raia, y que el cierre de fronteras está provocando un "ahogo que no vamos a poder soportar durante más tiempo".

"No estamos solicitando trabajo, estamos pidiendo que nos dejen trabajar", destacó el presidente de la Cámara de Valença, diciendo que "los tudenses no viven sin los valencianos y los valencianos no viven sin los tudenses". Por eso, ambos alcaldes reclamaron la apertura del viejo puente internacional de forma inminente, aunque solo sea "para el tránsito local y con las medidas de control que se estimen oportunas". Además de por las razones económicas y sociales obvias, el regidor luso también dio motivos sanitarios, haciendo alusión a que el nivel de contagios por Covid-19 en ambos territorios es semejante.

Junto a la necesidad de abrir el histórico viaducto, Cabaleiro y Lopes se refirieron a los trabajadores transfronterizos de otros puntos del Miño que, diariamente, tienen que recorrer decenas de kilómetros hasta cruzar el único paso abierto en la provincia para cumplir con su jornada laboral. "El salario se queda en el depósito de gasolina", lamentó el presidente de la Cámara. Esto ya está provocando la pérdida de empleo de los trabajadores transfronterizos, hecho del que responsabilizaron a los gobiernos de Costa y Sánchez.

En relación a esto, el regidor de Tui ofreció datos. Entre los siete pasos fronterizos más transitados entre España y Portugal, cuatro se encuentran en la raia miñota. En primer lugar, el de Tui-Valença por la A-55, con 15.700 vehículos diarios; el cuarto, Salvaterra-Monçao con 9.082; el quinto, Goián-Cerveira con 5-812; y el séptimo Tui-Valença, por el puente viejo, con 4.340. "Solo los dos pasos de Tui y Valença representan el 50% del tráfico rodado de carácter transfronterizo entre España y Portugal", sentenció Cabaleiro.

La reivindicación de los alcaldes contó con el apoyo de vereadores y ediles de las corporaciones de ambas orillas del Miño, que dieron una imagen de unidad, independientemente de sus colores políticos. Todos a una para reclamar la apertura inminente de la frontera porque "nada justifica esta situación".