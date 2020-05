Fin a la cita de las ocho con boda

Felicitaciones de cumpleaños, homenajes a los trabajadores más expuestos en esta crisis sanitaria, conmemoración del día de la madre, petición de canciones? son los típicos mensajes que a lo largo de toda esta cuarentena se han podido escuchar en la sesión DJ porriñesa tras el aplauso solidario de las 20.00 horas. Pero sin duda la gran sorpresa, tanto para todos los vecinos como para la propia protagonista, llegó el miércoles. El DJ Groove Amigos (André Vázquez) preguntó a su novia Cristi Cameselle, madre de su hijo León de 2 años, si se quería casar con él. Y el "sí" esperado se escuchó de inmediato desde la calle Pinar, zona cero de todo este festín, hasta la ribera del Louro, desde donde Daniel Rodríguez también pincha y retransmite en directo la sesión a través de ocho altavoces colocados en su terraza.

La jornada del 6 de mayo era doblemente especial "ella pensaba que la sorpresa era para mí, por estar de aniversario, convocando a amigos y vecinos para que me cantasen el cumpleaños feliz", pero, en realidad el asombro fue para ella que no se esperaba que justamente en pleno confinamiento y en mitad de la sesión musical con la que todos los días ameniza esta cuarentena a sus vecinos le fuese a pedir matrimonio y con anillo incluido. "Muy emocionada, no me salían las palabras", asegura ella, "me quedé alucinada porque nunca me imaginé que fuese capaz de hacer algo así, ante todo el vecindario, André es una persona bastante reservada".

Cristi no sospechó de nada. "Lo tenía todo muy bien montado, aunque había cosas que me parecían raras", afirma sonriendo. Y no fue para menos, el DJ porriñés, conocido a nivel internacional, lo llevaba preparando todo desde hace un mes "desde que lo llevo planeando pensaba en el momento y temblaba, pero tenía que aprovechar la ocasión, una situación insólita como esta no se iba volver a dar? en mis ratos a solas y en las salidas con el perro fui realizando todas mis gestiones", sobre todo la de contactar con los vecinos de enfrente que fueron los encargados de desplegar una gran pancarta en la que aún hoy se puede leer "Quieres casarte conmigo?", que unida a las decenas de telas blancas que ondeaban en ventanas, balcones y terrazas crearon "un espectáculo memorable, para el recuerdo", que se puede revivir a través de los numerosos vídeos colgados en las redes sociales.

Clausura el domingo

Ya solo restan tres sesiones con la de hoy, que será la 56. La última tendrá lugar el domingo, dado que el lunes pasamos a una nueva fase en la desescalada frente al Covid-19 en la que habrá más libertad de movimiento y contacto social y por tanto "al no estar confinados ya pierde el sentido por el que se había puesto en marcha esta iniciativa de la que, sin duda, me quedan muchísimas experiencias positivas como la solidaridad y la parte buena de la gente junto con la unión de los vecinos y sentimiento de gran familia", señala el discjockey.