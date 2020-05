La valedora de los animales miñoranos

El gato ahorcado de Baíña es el último de una larga lista de casos de crueldad animal en Baiona. Más de siete graves han trascendido en los últimos cinco años. Entre ellos, a mastina envenenada y hallada muerta, atada de patas, en la misma zona hace un año; Olaf, el felino quemado vivo con un soplete hace dos; Stone, el beagle mestizo localizado agonizando semienterrado en Chan da Lagoa hace tres; la granja de los horrores de Sabarís descubierta en 2018 con perros, caballos y terneros desnutridos... ¿Es este municipio costero un punto negro de maltrato o es que hay alguien empeñado en que salga a la luz? "Barbaridades hay en todas partes, pero a la gente no le importan, o no quiere meterse en el lío de denunciar e ir a juicio", responde Tatiana Álvarez Vara, presidenta de la sociedad protectora Bai.Senpulgas. Ella sí lo hace. No le importa dejarse la salud y el dinero ante los tribunales para defender a los más vulnerables. Con la ayuda de los treinta voluntarios de la asociación animalista del Val Miñor, reúne la energía para ello. Desde que asumió en 2014 el cargo en la entidad, ha acudido a cuatro juicios y tiene otros tres pendientes y ha presentado "entre veinte y veinticinco denuncias ante la Guardia Civil".

Los jueces no siempre le dan la razón. Tuvo que pagar una multa de 150 euros por apropiación indebida en 2017 por hacerse cargo de una perra de Gondomar que la Policía le había entregado con síntomas de desnutrición. "No la devolví a la dueña hasta que estuvo bien y me denunció", explica. Pero "lo volvería a hacer una y mil veces". En el caso de Stone, el proceso penal quedó sobreseído porque el dueño y supuesto autor de la paliza y del enterramiento bajo piedras falleció. Así que la protectora reclamó los gastos veterinarios y la sentencia obligó a la pareja del propietario a pagar los 1.129 euros.

Aunque pocas denuncias prosperan y pocas investigaciones dan con los culpables, Tatiana se lleva la satisfacción de "dar a conocer para concienciar". No se cansa de pelear porque lleva "toda la vida rescatando animales. Me carcome la conciencia si no lo hago. Nací para esto y me moriré haciendo esto", asegura. Su devoción empezó desde muy pequeña. "Mi familia siempre recuerda que cada vez que salía traía un gato o un perro abandonado o los bolsillos llenos de serpientes", apunta sonriente.

Su vida gira alrededor de las mascotas. Trabaja como auxiliar en la clínica veterinaria Los Tendales de Baiona y tiene en casa tres perros y cuatro gatos, además de prestar cuidados con sus compañeros de la protectora a 53 canes y más de 40 felinos en el refugio de Chaín.

Seguirá protegiendo a los más indefensos "y dándoles lo que merecen" porque ve resultados. No tanto como le gustaría en el ámbito de la justicia, pero sí en el de la conciencia social. "La gente evoluciona y se preocupa más por los animales. Los perros no se vacunaban y ahora sí, los gatos se enterraban y ahora nos avisan de las colonias para que esterilicemos. Es una responsabilidad de la comunidad y eso va calando", añade.