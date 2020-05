Los "maios" se asoman a la ventana

Las figuras florales de los "maios" volverán a dar a la bienvenida a la primavera en Redondela, aunque en esta ocasión nada tendrá que ver con la multitudinaria y colorida fiesta que se celebra cada año en la alameda. La crisis sanitaria obligó a suspender la tradicional cita, pero los vecinos del barrio de Os Eidos han encontrado una alternativa a las calles para lucir sus creaciones vegetales. Lo harán esta tarde desde los balcones y ventanas de sus casas.

Los vecinos del barrio redondelano de Os Eidos se han propuesto no aburrirse durante el confinamiento. Sesiones de bingo, el juego de "pasapalabra", concursos de disfraces e incluso una fiesta de Nochevieja en la que no faltaron ni las campanadas y las uvas. Así que tampoco iban a dejar sin celebrar una de las fiestas más arraigadas en el municipio: los "maios".

Esta tradicional y colorida cita para dar la bienvenida a la primavera cambia este año de escenario. La Concejalía de Cultura celebró ayer un concurso con fotografías a través de las redes sociales, pero los residentes de Os Eidos han querido ir más lejos y sacarán esta tarde a las balcones y ventanas de sus pisos sus vistosas composiciones artísticas elaboradas con fiuncho, flores, naranjas, huevos y todo tipo de material vegetal.

La idea partió de uno de los vecinos, Luciano Fragueiro, ya conocido en la zona no solo por su trabajo como camarero en la tapería Casa Mucha sino por su labor como promotor de las fiestas de esta comunidad vecinal formada por cuatro bloques de viviendas en el centro de Redondela. "Aquí los 'maios' siempre tuvieron mucha tradición y nos daba pena que se suspendieran, así que propuse el reto de organizar un concurso entre todos los vecinos y la respuesta fue fantástica", explica Luciano, que asegura que se apuntaron veinte viviendas.

La iniciativa sirve también para amenizar estos complicados días, sobre todo para los pequeños de la casa, que con la decisión del Gobierno de permitir la salida de los menores de 14 años, muchos aprovecharon los paseos con sus padres para recoger material vegetal de las fincas del entorno. "Los niños son los que más disfrutan esta fiesta y, en cierto modo, esta iniciativa está dedicada a ellos para tratar de normalizar, en la medida de lo posible, esta situación tan difícil", indica el promotor de la fiesta.

Los vecinos confían en que el buen tiempo les acompañe en la jornada de hoy para que sus creaciones florales luzcan desde primera hora de la tarde en sus balcones y les permita recitar las coplas desde sus casas.