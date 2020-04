La música sigue sonando en Porriño

El coronavirus no ha podido silenciar a la Escola de Música Municipal do Porriño, que se ha tenido que reinventar para que la cuarentena no merme la destreza instrumental y coral de sus 140 alumnos y alumnas. Aunque lo que puede que sí disminuya sea la paciencia de sus familias y profesores, pues "están haciendo un esfuerzo titánico para continuar con las clases a distancia", indica Guadalupe Pérez, coordinadora de la escuela, explicando que se mantienen los mismos horarios y el mismo programa, pero desde casa.

El famoso "teletrabajo" se le complica a su director, Carlos González. "Antes mi horario era de 16 a 22 horas, ahora es desde que me levanto hasta que me acuesto", comenta Carlos, que es el profesor de piano. "Cuando mando un ejercicio teórico, cada uno me lo envía a una hora diferente, unos tardan 10 minutos y otros una semana", cuenta el profesor, que no es partidario de las clases prácticas por videoconferencia. "Por muy buena que sea la conexión siempre se te congela la imagen y se distorsiona el sonido; yo prefiero que mis alumnos se graben tocando una pieza y luego me envíen la grabación", indica Carlos sobre su método de trabajo, el cual está poniendo al límite la memoria de su teléfono móvil.

En este sentido elogia la buena disposición de los padres, que son el vehículo para poder llegar a los niños, pues son quienes los graban o los conectan telemáticamente con el profesor. En cambio, las "teleclases" no funcionan entre el alumnado más adulto, pues no están familiarizados con las ya no tan nuevas tecnologías. "Tenemos alumnos de hasta 70 años, que son los que no están siguiendo con el programa", indica la coordinadora.

A pesar de estas excepciones, el resultado del buen hacer entre familias, alumnos y profesores puede verse en la página de Facebook de la Escola de Música Municipal de Porriño, donde la banda a ofrecido un concierto a distancia interpretando el tema Juventus de Rolf Amstad. Cada miembro grabó su parte y luego el director, David Trastoy, las unió. "Parece una única actuación, pero no lo es", revela Carlos González, que además de profesor se ha convertido en alumno, pues cada día aprende alguna fórmula nueva para mejorar las clases a distancia. "La experiencia es positiva", valora.

"La música nos mantiene unidos y nos hace más llevadera la situación", destacan desde la Escuela de Música Municipal de Porriño, agradeciendo al Concello su apoyo para autorizar la continuación de las clases a distancia. La pandemia los cogió con varios proyectos en marcha, como las primeras clases magistrales que iba a impartir el músico y director Juan Carlos Díaz. "Todo quedó en suspenso", lamenta la coordinadora, asegurando que "las evaluaciones se van a seguir haciendo".