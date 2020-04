Tui vive su San Telmo más atípico

El confinamiento ha supuesto un esfuerzo todavía mayor para los tudenses en los últimos días, pues, si no hubiera aparecido el coronavirus, estarían celebrando sus fiestas locales. Unas fiestas en honor a San Telmo, patrono de Tui, de la Diócesis y de los navegantes, que, sin los tradicionales actos, se recordaron en redes sociales y en balcones, engalanados con la bandera del municipio, desde donde se escucharon al final de la tarde de ayer el repicar de todas las campanas al unísono.

Ni grupos de música tradicional bailando en las calles, ni tapas de pulpo en la feria de los caballos, ni la eterna polémica sobre la ubicación de las atracciones. Tui despidió ayer su San Telmo más insólito, una fiesta que este año se vivió de puertas para adentro y que deja a los tudenses con un sabor de boca amargo al no poder disfrutarlas a pie de calle. No obstante, a pesar de las restricciones interpuestas por el decreto del estado de alarma, tanto el Concello de Tui, como las familias e, incluso, la Diócesis de Tui-Vigo, hicieron en esfuerzo para que el sentir de las fiestas locales no quedara empañado por la crisis sanitaria.

La jornada comenzó con una misa a puerta cerrada en la Capilla de las Reliquias de la Catedral en honor a Pedro González Telmo, popularmente conocido como San Telmo. A él, patrono de Tui, de los navegantes y de la Diócesis de Tui-Vigo, se dirigió el obispo, Don Luis Quinteiro Fiuza, pidiendo protección para los enfermos, ancianos y sanitarios que luchan contra el coronavirus. "Necesitamos más que nunca unirnos entorno a San Telmo para que podamos llegar al puerto de la salvación", dijo el obispo en relación a la pandemia, refiriéndose también a que "siempre hay un momento en el que Dios nos pone frente a una situación que hace que tengamos que reconvertirnos; quizás sea esta".

Las palabras de Monseñor Quinteiro llegaron a los feligreses a través de las redes sociales, pues la ceremonia se retransmitió por Facebook e Instagram. Cerca de 150 personas siguieron el oficio en directo en Facebook, aunque, a lo largo de toda la jornada llegó a alcanzar las 2.000 reproducciones. El seguimiento por Instagram fue menor porque, tal y como apuntaron desde la Diócesis, "abrimos la cuenta hace poco".

Esta fue la única cita religiosa del día, pues la multitudinaria procesión que caracteriza al lunes de San Telmo, al igual que el resto de actos, como la feria de los caballos de San Bartolomé, las actividades deportivas, las verbenas o la tirada de fuegos artificiales, quedaron en suspenso. Pero, aún con las calles vacías, fueron varios los tudenses que colgaron de sus balcones las banderas de Tui y de España.

Y, precisamente desde los balcones, se escucharon al final de la tarde el sonido de todas las campanas de Tui repicando durante cinco minutos para dar sentido a un lunes de San Telmo diferente. Pero antes, la cita con los aplausos de las 20 horas, momento en el que sonaron gritos de "Viva Tui" y "Viva San Telmo".