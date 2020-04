Nigrán sopla 124 velas en un día

El confinamiento no está aguando las fiestas de cumpleaños de los niños y personas mayores de Nigrán. Los voluntarios de Protección Civil ya han celebrado 38 "aniversarios de balcón" en los últimos quince días. La jornada con más cumpleañeros tuvo lugar ayer. Entre Esperanza, Asier, Pascal, Alejandra y Zahira sumaron 124 velas por soplar.

Desde que el pasado 2 de abril el pequeño Gabriel inaugurara los "aniversarios de balcón" en Nigrán, ya son 38 vecinos los que han celebrado su particular fiesta de cumpleaños en este municipio del Val Miñor. Una fiesta sin besos ni abrazos, censurados por el coronavirus, pero si con cánticos y regalos. Cinco de estos cumpleañeros coincidieron ayer, una jornada de récord en Nigrán, en la que se llegaron a soplar 124 velas, la suma de las edades de Esperanza, Asier, Pascal, Alejandra y Zahira.





La comitiva encargada de trasladar las felicitaciones a los cumpleañeros inició su recorrido a las 18 horas en Panxón, frente a la casa de Esperanza, la protagonista más veterana de todos los "aniversarios de balcón" celebrados en Nigrán para alegrar el día de los más pequeños y los ancianos, los colectivos que más están sufriendo el confinamiento. Esperanza ya ha celebrado 98 cumpleaños, pero este, el número 99, seguro que no se parece a ningún otro. Sus vecinos más próximos, cada uno desde su casa, le cantaron el "cumpleaños feliz" y los voluntarios de Protección Civil le entregaron un regalo.De la misma forma, también en Panxón, celebró Asier su cuarto aniversario, mientras que en Camos, la cita fue doble: Pascal cumplió 6 años y Alejandra 13. Seguramente preferían celebrarlo con sus amigos y compañeros del colegio , pero tuvieron que conformase con una videoconferencia en directo con el Mago Rey Midas, cortesía del Concello. La última parada fue en Praia América, donde Zahira, la benjamina de todos cuantos cumplen años el 17 de abril en Nigrán, recibió las felicitaciones por su segundo aniversario; del cual quizás no se acuerde cuando sea mayor, pero que, seguro, sus padres no olvidarán."Nos gustaría llegar a todas las franjas de edad pero resultaría imposible", señala el alcalde, Juan González, que agradece la implicación y el compromiso de Protección Civil en esta iniciativa que pretende que los cumpleaños de los niños, niñas y ancianos no queden empañados por el distanciamiento social que nos vemos obligados a respetar para contener la pandemia.Las familias de los "abuelos" de Nigrán y los progenitores de los niños y niñas que cumplan anos durante el estado de alarma pueden escribir a comunicacion@nigran.org indicando la fecha del aniversario, el nombre, la dirección y la edad del cumpleañero para recibir una felicitación similar.