Resistencia en la residencia

El miedo al contagio por coronavirus en un municipio con numerosos casos positivos no ha paralizado a la Residencia Esclavas Virgen Dolorosa de Crecente, donde, por el momento, no hay ningún infectado. El centro cuenta con el hándicap de que sus residentes son mujeres con trastornos de salud mental a las que les cuesta adaptarse a los cambios realizados para mantener a raya al Covid-19; no obstante, todos los esfuerzos parecen estar dando buenos resultados.

El virus que mantienen en jaque a todo el país preocupa sobre todo en las residencias de mayores, donde el miedo al contagio es mayor. Pero, si además dicho centro está ubicado en una zona donde el Covid-19 campa a sus anchas, la preocupación se dispara. Es el caso de la Residencia Esclavas Virgen Dolorosa de Crecente, que resiste sin ningún positivo por coronavirus a pesar de los numerosos contagios que registra el municipio.

La anticipación y la división en grupos pequeños podrían resultar claves en su ofensiva al virus. "Desde el 5 de marzo quedaron prohibidas las visitas y las salidas, ni siquiera participamos en las manifestaciones del 8-M, cuando habitualmente somos muy activos en ese sentido", comenta Levi Olivares, responsable del centro, al mismo tiempo que explica que el confinamiento les cuesta mucho más a las usuarias de esta residencia, pues son personas con trastornos de salud mental.

Además de adelantarse al confinamiento, también compraron con antelación equipos de protección individuales "como para dos meses", pero han resultado insuficientes. Precisamente sobre estos equipos de protección, Olivares destaca que a las usuarias "les desconcierta mucho vernos con los EPIS, para ellas es como si entrara un astronauta en su habitación; tenemos que tener mucho cuidado, pues, además de que es muy difícil mantener las distancias de seguridad, pueden quitarnos las mascarillas". "No tememos por nuestra salud, lo que nos da miedo es contagiar a alguna usuaria", aclara.

La sectorización de la residencia también resulta fundamental para prevenir contagios, una medida que tomaron hace casi dos semanas, cuando se conocieron varios casos positivos en el centro de mayores de Crecente. "Hemos dividido a todas las residentes en grupos pequeños, de entre 7 y 10 personas. Cada grupo se ha seleccionado combinando dos factores: las patologías previas que hacen más vulnerables su salud y el nivel de autonomía de las 68 usuarias", explica Levi Olivares, indicando que, para cada grupo se han creado zonas comunes diferentes, como comedores o salas de esparcimiento, para que "ningún sector se mezcle con otro".

También los propios empleados se han dividido en grupos, por lo que han tenido que aprender a hacer de todo. "Asumen funciones que antes no tenían", comenta Olivares, elogiando la buena voluntad de los 63 trabajadores, que incluso se han ofrecido a confinarse en la residencia hasta que pase lo peor. "Es una posibilidad que estamos barajando, ya hay algunos que se han presentado voluntarios", asegura.