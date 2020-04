Redondela suspende la Festa do Choco y los "maios"

El gobierno local de Redondela anunció hoy la suspensión definitiva de la Festa do Choco y los tradicionales "maios", dos celebraciones de referencia en el municipio y que "por motivos obvios no pueden ser aplazadas", explicaron los responsables municipales.



La decisión de anular la cita gastronómica se adoptó debido a la actual situación de estado de alerta sanitaria por la pandemia del coronavirus, después de mantener contactos con el presidente de la cofradía de pescadores y con empresarios del sector de la hostelería que tenían confirmada su presencia en esta edición. En ambos casos se confirmó la imposibilidad de trasladar la fecha de celebración, "dado que el choco es un producto de temporada y no tendría sentido hacerlo fuera de ella", justificó la alcaldesa, Digna Rivas, que pone como ejemplos otros municipios como Arbo o As Neves, que suspendieron la Festa da Lamprea y la del Requeixo "por motivos similares, al tratarse de citas gastronómicas con fechas muy concretas".





Algo similar acontece con los "maios" que, cada año, atraen a miles de personas alrededor de una tradición ancestral que Redondela supo conservar y poner en valor. El prolongamiento del estado de alerta y su próxima apertura "controlada", un periodo en el que se prohibirán las aglomeraciones de público, "hacen imposible una celebración que es multitudinaria y que, por su propio nombre, no tendría sentido trasladarla, previsiblemente, más allá de julio", puntualiza la regidora.En todo caso, excepto estos dos casos puntuales, "las actividades culturales que se tengan que desarrollar en el futuro más inmediato, no serán suspendidas, sino aplazadas", explica el concejal de Cultura, Daniel Boullosa. De hecho, "las actuaciones y espectáculos previstos con motivo de la Festa do Choco no serán anuladas, sino que se les buscará una nueva fecha para su celebración adaptándonos a las circunstancias que, para entonces, marque el Gobierno del Estado", indica Boullosa. Esta es una forma de apoyar a la cultura y a las personas que viven de ella en un momento en el que sufren un fuerte impacto económico debido a la crisis del coronavirus.