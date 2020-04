Redondela imprime las tareas escolares a los niños que carecen de ordenador en casa

La Concejalía de Ensino de Redondela se ha puesto en disposición de los centros educativos con el objetivo de facilitar que los niños que no tienen conexión a internet en sus casas o no dispongan de ordenador puedan desarrollar las tareas que propone el profesorado para este tiempo de confinamiento.

Para colaborar, desde el departamento de Ensino solicitan al personal docente de cada centro que les remita por correo electrónico las tareas correspondientes dirigidas a los alumnos y, una vez impresas, se envían a los domicilios de los niños que lo solicitaran para que puedan seguir el ritmo de trabajo de sus compañeros. Se trata, según explica la edil de Ensino, Olga García, "de eliminar la brecha entre el alumnado que dispone de internet y ordenador y aquel que no lo tiene, de manera que puedan desarrollar el trabajo al mismo tiempo".

En esa línea, la alcaldesa Digna Rivas, recalca que se trata de una iniciativa dirigida "solo a los que no dispongan de equipo informático o conexión a la red" por lo que no es aplicable a los que carecen de impresora, ya que "los ejercicios propuestos no necesitan ser impresos".