Confinados a flote

Cocina, salón, dos camarotes y baño y "un máster en compras grandes "es el secreto para llevar "el mejor confinamiento de Galicia". Una pareja y su bebé se consideran privilegiados de pasar el encierro en su velero en Baiona. Puede parecer idílico pero también les toca trabajar. Él es guitarrista y ensaya por skype con su otra mitad, Diego Pacheco.

"Llevamos el mejor confinamiento de Galicia", bromea Tonichi Feijóo, el guitarrista que vive con su familia amarrado al puerto deportivo de Baiona. Para el común de sus vecinos del otro lado del paseo marítimo, puede parecer una catástrofe permanecer encerrado en un barco, sobre todo con un bebé. "¡Todo lo contrario! Aquí nos sentimos libres", asegura. Un velero de 13 metros como el "Nicole", su casa, no es mucho más pequeño que algunos apartamentos y cuando uno cambia la tierra firme por el mar encuentra muchas más ventajas que el inconveniente de la falta de espacio. Hace siete años que este músico se mudó al mar y su familia se creó a flote.

Tonichi, su pareja Marion y la pequeña Lily, que cumple cinco meses el sábado, tienen su hogar a bordo de un yate con cocina, salón, dos camarotes y baño. El estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo para frenar el contagio del coronavirus apenas ha cambiado sus vidas. La navegación de recreo está prohibida pero tienen una bonita cubierta y kilómetros de pantalanes para salir a respirar y pasear a la niña de mañana y de tarde. "El puerto está cerrado al público y aquí solo vivimos nosotros. Hay algún trabajador pero creemos que no hay riesgo de contagio", explica.

El aprovisionamiento de víveres tampoco es un problema para ellos. "Nosotros navegamos durante dos años por ahí. Tenemos un máster en compras grandes. Nos resulta fácil gestionar comida para un tiempo largo y estar aislados. Cruzamos el Atlántico hacia el Caribe y eso ya es un mes. La única diferencia es que lo hicimos por voluntad propia y ahora el encierro es obligado", señala. Pese a la logística que requiere una niña tan pequeña, iniciaron el confinamiento con la despensa llena y les ha bastado con una sola salida al súper en 19 días.

No hay tiempo para el aburrimiento a bordo del "Nicole", una embarcación que tiene una vuelta y media al mundo en su haber. "Siempre hay algo para entretenerse", asegura. A bordo no hay lavadora y la ropa ocupa parte del tiempo, además de la niña, el mantenimiento del barco y, por supuesto, la música, su profesión. En su caso también practica el teletrabajo. "Siempre hay que estudiar, ensayar cosas... Esto es como el deporte, no vale parar porque lo dedos tienen que estar en forma", deja claro.

Su carrera está ligada al también guitarrista Diego Pacheco. Juntos forman el dúo Tonichi y Pacheco, que ha publicado ya dos discos y ha recorrido buena parte de la comunidad con un espectáculo que mezcla el flamenco, el jazz, la bossa nova, la rumba y las rancheras. Un éxito asegurado.

El estado de alarma también los ha dejado en medio de la incertidumbre, con todos los conciertos cancelados "hasta no se sabe cuándo, porque cuando se acabe el confinamiento no creo que se admitan muchas actividades públicas por un tiempo", lamenta Tonichi. Dispondrán de ayudas por ser autónomos, esperan, y ahora se centran en trabajar para renovar el espectáculo y volver a la carretera. Lo hacen vía skype, una aplicación esencial en su vida estos días para seguir tocando juntos.