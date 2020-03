Comprar en otro Concello: ¿excusa o necesidad?

El Real Decreto del 14 de marzo que regula el estado de alarma por la crisis del coronavirus nos mantiene confinados en casa desde hace más de dos semanas, aunque con excepciones. Salir a hacer la compra es una de ellas. Para evitar que esta práctica se utilice como pretexto para romper la cuarentena, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ahora dependientes del Ministerio de Interior y no de las administraciones locales, han intensificado los controles de movilidad. Es el caso de Porriño, donde este fin de semana varios vecinos de Mos alertaron que la Policía no les dejó acceder a la villa porriñesa para hacer sus compras. Una medida que ha generado diversidad de opiniones en redes sociales y más de 350 comentarios en las páginas de Facebook de los Concellos de Mos y Porriño.

Por un lado, están los que defienden la libre circulación en lo que a hacer la compra se refiere, amparándose en razones económicas o de preferencias y necesidades de abastecimiento. "En mi caso, el supermercado más cercano no tiene productos sin gluten", justifica una usuaria, mientras que otra dice que "para comprar en Mos hay que poder permitírselo, pues los precios en determinados establecimientos se han incrementado. En Mos no tenemos plaza para ir al pescado y no es lo mismo comprar el pescado en el supermercado". Además, también hay mucha confusión, que se hace notar en comentarios como "a mi me queda más cerca cualquier supermercado de Mos que los de Porriño, ¿quién me proporciona un salvoconducto para poder entrar a Mos sin ser multado?".

En la parte opuesta están los que defienden la postura de acudir al establecimiento más próximo a la vivienda. "El problema es que pretendemos ir al súper que nos da la gana, como hacíamos antes, y ahora lo que intentan es que vayamos al que tenemos más cerca. Por dos motivos: porque cuanto menos tiempo estés fuera de casa, mejor; y porque si te desplazas en coche, cuanta más distancia, más riesgo de accidente hay, y a más accidentes, más saturación de los servicios sanitarios", responde otra vecina en un comentario.

Con todo, las autoridades recomiendan acudir a hacer la compra al lugar más cercano y solo para la adquisición de "alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad". En este sentido, tal y como recoge el artículo 5 del Real Decreto, "los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas".