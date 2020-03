El 87% de las empresas adscritas a Aemos mantiene su actividad, aunque reducida un 40% de media

El confinamiento, que es hasta ahora la única medida efectiva conocida para intentar frenar la pandemia provocada por el Covid-19, arrastra una realidad económica imposible de predecir y, si ahora son los sanitarios los que combaten en la primera línea del campo de batalla contra el coronavirus, cuando superemos la crisis sanitaria serán los empresarios y autónomos los que tengan que pelear para intentar resistir ante una, más que probable, crisis económica. Y muchos ya están sufriendo las primeras consecuencias. Según un estudio realizado por la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos), que aglutina más de 300 empresas de Mos, Vigo y su comarca, el 87,5% de las compañías todavía mantiene su actividad, aunque reducida en un 40% de media, mientras que el 12,5% restante se ha visto obligado a cerrar temporalmente por decreto del Gobierno.

Entre las empresas que mantienen su actividad, menos del 30% trabajan a pleno rendimiento; siendo estas, compañías directamente relacionadas con el sector de la alimentación, farmacia o industrias que mantienen los contratos de obra. En contraposición, el 35% mantienen entre el 80 y el 50% de su actividad y el 33% no llegan a la mitad de su capacidad productiva. En cuanto al teletrabajo, solo se han acogido a esta modalidad el 58% de las organizaciones, pues es una alternativa a la que prácticamente solo se pueden adherir departamentos administrativos o comerciales.

Respecto a la posibilidad de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el 62,5% de las empresas ya lo han solicitado o tienen previsto hacerlo, mientras que el 37,5% de los encuestados no se lo plantean, al menos mientras que la actual situación no se alargue más de dos meses o el Gobierno central ordene el cierre temporal de todas las empresas que no sean de extrema necesidad. Con todo, la concesión de los ERTE a todas las empresas que lo han solicitado o que tienen previsto hacerlo, enviaría al paro al 85% de los trabajadores del tejido empresarial mosense. No obstante, a pesar de estos porcentajes poco alentadores, la totalidad de las empresas, al ser preguntadas por las expectativas de recuperación económica en el futuro, se muestran positivas y confían en poder sobreponerse, aunque sea con ciertas dificultades en los primeros meses.

Precisamente para que se produzca esta recuperación, son necesarias ayudas por parte de las administraciones públicas. Unas ayudas que, según la percepción unánime de las empresas asociadas a Aemos, "no están claras, son controvertidas y generan todavía más incertidumbre". En este sentido, existe un clamor general de que las ayudas reales para empresas y autónomos "pasan por la flexibilización de las cargas financieras y tributarias, así como la agilización de los procesos de solicitud y concesión de las mismas", indican desde la Asociación de Empresarios de Mos.