Música disco para desconectar

La calle el Pinar de Porriño se convierte en una discoteca a partir de las ocho de la tarde desde hace un par de días. Y es que, después de los aplausos al personal sanitario, el DJ Groove Amigos -marca detrás de la que se encuentra André Vázquez- saca la mesa de mezclas al balcón para amenizar el confinamiento a todos sus vecinos. Al menos de todos a los que les llega el sonido que desprenden los altavoces que coloca en la terraza.

Impulsado por sus vecinos y amigos, que le dijeron "ya estás tardando en sacar el equipo al balcón", André inició esta rutina el jueves con una repuesta positiva por parte de su improvisado público, que coreaba "¡Otra, otra!". "Fue una auténtica pasada, tanto el momento como luego el aluvión de mensajes en redes sociales; mucha gente me escribió diciéndome que quería vivir en mi calle", explica el integrante de Groove Amigos, cuyo vídeo de la sesión, que comienza al ritmo de "We will rock you", ya se ha hecho viral en Porriño.

"Es una forma de hacerle más entretenido el confinamiento a los vecinos. Emociona ver a todos los niños saltando en el balcón o detrás de las ventanas después de llevar todo el día encerrados en casa. Es una vía de escape y los padres están muy agradecidos", explica André, que asegura que el público, desde sus balcones, responde aplaudiendo y encendiendo y apagando las luces.

Esta discoteca en la que se ha convertido la calle Pinar es la única que pisarán los próximos días, y quien sabe si semanas, los vecinos de Porriño. Y, como en la variedad está el gusto, otros vecinos, Sevi y Borja, tocan la gaita. "La saqué al balcón el primer día que se hicieron los aplausos y ahora lo hago todos los días, es una forma de distraernos", comenta Sevi que, con el himno de Galicia o la Rianxeira, se ha convertido en el telonero de Groove Amigos, la marca de este DJ porriñés acostumbrado a pinchar en diferentes partes del mundo, como China, Alemania, Tailandia o México.