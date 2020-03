La Policía Local de Ponteareas intensifica sus controles

La Policía Local de Ponteareas intensificó ayer sus controles y detectó numerosos movimientos de vehículos, a pesar de ser festivo, y personas no autorizados, así como presencia en los senderos, lo que no está permitido. La Policía Local ha informado de incumplimientos por parte de personas que no respetan las normas de prevención establecidas en esta crisis sanitaria. El Concello recuerda que las medidas excepcionales adoptadas están pensadas en el interés general y pretenden frenar la extensión del Covid-19 por lo que la norma es no salir de casa y hacerlo solo en los casos permitidos y cuando no haya ninguna otra alternativa que evite esa salida.