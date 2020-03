Una enorme grúa de obra se desploma en pleno centro de Porriño sin causar heridos

La grúa sobre el tejado de la Capilla do Cristo y apoyada en la fachada de otro edificio afectado. // D.B.M.

El derrumbe de una grúa de grandes dimensiones en las inmediaciones del Parque do Cristo, en pleno centro de Porriño, sorprendió a los vecinos de la villa del Louro en la mañana de ayer. Por suerte, no hubo que lamentar heridos, pues la población se encuentra recluida en casa como medida preventiva para frenar la propagación del coronavirus, aunque si se produjeron cuantiosos daños materiales. Concretamente en la Capilla do Cristo, cuyo tejado quedó parcialmente destruido, al igual que parte del mobiliario que se encontraba en su interior. Además, la caída de la grúa también causó desperfectos en la cubierta del edificio de Telefónica y en un muro de cierre del Hotel Parque.

El desplome de la grúa se produjo pasadas las 10.30 horas y, según las primeras averiguaciones, fue un fallo estructural ocasionado en un bulón que soporta la base del guindaste lo que causó su derrumbe. La máquina pertenecía a una obra privada de construcción de un bloque de viviendas y, ni estaba de servicio, ni tenía carga en el momento del accidente. Los que si estaban activos eran algunos de los trabajadores de la obra que, aunque se encontraban en las inmediaciones, resultaron ilesos. Eso sí, dos operarias sufrieron una crisis de ansiedad y tuvieron que ser trasladadas al centro de salud de la localidad.

Varios particulares que desconocían si había personas heridas alertaron de la situación al 112, que puso los hechos en conocimiento del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los Bomberos del Baixo Miño. También se informó a la Policía Local, que ya tenía constancia del suceso, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Tras descartar la existencia de heridos, algo que pude vinculase al estado de alarma que obliga al confinamiento de los vecinos, se acordonó la zona y, durante la jornada de ayer, se iniciaron los trabajos de retirada del artefacto.

"Es una zona de mucho tránsito, con un parque infantil y una capilla, que, gracias a Dios, por las circunstancias tan dramáticas que estamos viviendo, estaba desierto y no tenemos que lamentar más que daños materiales", valoró la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre. Precisamente, dentro de esos daños materiales no se encuentran las imágenes religiosas que alberga el templo, pues, según el Concello, "tras una primera inspección se constató que están indemnes".