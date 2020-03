Los vándalos arrancan plantas en la vía pública de Mos para tirarlas

Los vándalos no se han quedado en casa este fin de semana y han hecho de las suyas en Mos, donde el domingo por la mañana se despertaron con la noticia del robo de una veintena de plantas en la zona urbana de Sanguiñeda, desde la rotonda conocida como Costilleta hasta las Angustias. "Más indignados nos quedamos cuando el responsable de urgencias nos comunicó que aparecieron todas tiradas en el parking del supermercado Día", informaron en la cuenta de Facebook del Concello de Mos.

Los hechos sucedieron el domingo de madrugada y fue un vecino el que, ese día por la mañana, avisó a la Policía Local. Más tarde, fueron los trabajadores del servicio de emergencias los que las encontraron tiradas en un campo colindante al aparcamiento de Día. Con el fin de salvar estas plantas, veinte ejemplares de Photineas, trabajadores municipales las recogieron y las mantuvieron húmedas para poder replantarlas. "Hoy echaron una jornada completa dos operarios para volverlas a plantar, y habrá que regarlas todos los días durante una semana para ver si no secan", indican desde el gobierno municipal.

Aunque los daños no han sido especialmente graves, han causado gran indignación entre los vecinos de Mos, que manifestaron su repulsa a través de las redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta los momentos tan duros que está viviendo el país entero por la crisis del coronavirus que mantiene a los ciudadanos recluidos en sus casas. Precisamente, en el momento en el que se produjo este acto vandálico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había ordenado el confinamiento de toda la población.

Debido al estado de alarma, la Policía Local de Mos no pudo acercarse al lugar de los hechos para intentar dar con los responsables, pues deben supervisar el cumplimiento de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno. No obstante, informan de que, durante el fin de semana, no fue necesario clausurar ningún establecimiento ni poner ninguna multa. Lo mismo sucedió en Porriño, donde la Policía Local dio "bastantes avisos" pero ninguna sanción.