Cae una grúa en el parque do Cristo de Porriño y derrumba parte de la capilla

Una grúa de obra de grandes dimensiones se ha derrumbado sobre el parque do Cristo en Porriño. Los hechos sucedieron en la mañana de hoy, en torno a las 10 horas, y, aunque no hay que lamentar daños humanos, pues las calles se encontraban desiertas debido al confinamiento decretado por el estado de alarma, la capilla do Cristo, localizada en dicho parque, se ha visto gravemente afectada.

La grúa se precipitó sobre el techo de la capilla, derrumbado parte de este y ocasionando cuantiosos daños en el interior del templo.

La grúa trabajaba en una obra de viviendas privada, ubicada al lado del parque. Actualmente se están evaluando los daños.