El Puerto impide a los técnicos municipales inspeccionar el cargadero de Rande

El gobierno local de Redondela denuncia la actitud "poco clara" de la Autoridad Portuaria de Vigo tras impedir el acceso al cargadero de mineral de Coto-Wagner de Rande a los técnicos designados por el Concello redondelano, que pretendían comprobar el estado de estas instalaciones que forma parte del patrimonio industrial del municipio.

El ejecutivo local asegura que los técnicos desplazados hasta las instalaciones "no pudieron realizar su trabajo al no poder acceder al cargadero ya que, según la Autoridad Portuaria, considera que está en mal estado a estos efectos". Ante esta situación, el personal municipal solo pudo observar la estructura metálica desde la explanada, "por lo que no permitió comprobar su estado real".

El Concello tramitó el pasado 26 de noviembre la solicitud ante la Autoridad Portuaria para que, este organismo, concediese el acceso a la instalación al personal técnico designado por los responsables municipales, "a fin de realizar una inspección exhaustiva y poder determinar los daños reales de la estructura". La solicitud, según el gobierno local, fue respondida unos días después mediante oficio por el presidente, Enrique López Veiga, que informaba de que no existía "ningún inconveniente en el acceso al cargadero de mineral de los técnicos que designe el Concello" con las medidas de seguridad que señalaban.

Las malas condiciones meteorológicas de los últimos meses y los problemas de agenda de los técnicos designados hicieron que esta visita se realizase el 10 de marzo, "encontrándonos con la sorpresa de que les impidieron el paso al cargadero, dejándoles solo estar en la explanada, cuando era más que evidente que lo que se solicitó fue el acceso a la instalación del cargadero para poder revisar su estado", explica la alcaldesa, Digna Rivas. De lo contrario, señala la regidora, "sería totalmente absurdo que se adoptasen esas series de medidas de seguridad para estar en la explanada".

Rivas destaca que, por parte del Concello, ya se ha solicitado una nueva fecha para que, con la mayor brevedad posible, los técnicos puedan evaluar el estado de esta instalación. La alcaldesa redondelana afirma que, de impedirles nuevamente el acceso, "se podría pensar que existe algún motivo, más allá de la seguridad, por el que a la Autoridad Portuaria no le interese que se conozca el estado real del cargadero".

Por último, Rivas subraya que el cargadero de Coto-Wagner "forma parte del patrimonio industrial de Redondela, y por tanto de su propia historia", y en esa línea "es un bien que es preciso conservar y recuperar".