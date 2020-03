As Neves aplaza su Festa do Requeixo hasta el 11 de octubre

Las administraciones locales siguen adoptando nuevas medidas preventivas para intentar frenar la propagación del virus Covid-19, es por ello que, al cierre masivo de dependencias municipales anunciadas el jueves, hay que sumar las otras cancelaciones acordadas en el día de ayer, jornada en la que el Gobierno Central declaró el estado de alarma. Una de las más relevantes es la suspensión de la Festa do Requeixo e do Mel que iba a tener lugar en As Neves el 10 y 11 de abril. El Concello nevense ya ha marcado una nueva fecha parala celebración de este evento: el 11 de octubre.

En el caso de Porriño, el gobierno local anunció ayer la cancelación del mercadillo ambulante de los martes, al menos hasta el 31 de marzo; mientras que la Plaza de Abastos seguirá abierta, aunque se extremarán las medidas de limpieza e higiene.

Quedan suspendidos también los siguientes eventos: las masterclass de la Escola Municipal de Música do Porriño, la XXXII Feria Apícola das Rías Baixas (21 de marzo); la IX Mostra da Camelia de Torneiros (28 y 29 de marzo); la representación teatral "As aventuras de Nabiza Girl" (28 de marzo) y los obradoiros y la exhibición final del programa "Ecopercussión".

Por su parte, el Consorcio de Augas do Louro, en coordinación con la empresa gestora del servicio, mantendrá cerradas sus oficinas de atención al público desde el lunes 16 hasta el 30 de marzo, y tomará medidas específicas de aplicación en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y conservación de las instalaciones o lectura de contadores.

Siguiendo en A Louriña, Mos ha decidido aplazar el II Mushing Popular y Cross Running previsto para mañana, domingo, en Herville, y también se ha cancelado la fiesta de presentación del Festival SonRías Baixas que iba a tener lugar el 20 de marzo en la Sala Rebullón.