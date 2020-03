El gobierno de Salceda lamenta que el PP vote otra vez en contra de pagar deudas

El equipo de gobierno del Concello de Salceda lamenta que en la última comisión informativa, una vez más, el Partido Popular votase en contra del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) que permitirá el pago de 858.457,85 euros a proveedores del Concello. Este segundo REC se debatirá en el pleno extraordinario de hoy martes y todo indica que el PP mantendrá su veto.

Según el gobierno local, el PP decide seguir en su línea en contra de la acción de gobierno, a pesar de acreditarse la existencia suficiente de crédito en las partidas. El equipo de Gobierno (Movemento Salceda/PSOE) denuncia la enorme irresponsabilidad del PP que, una vez más, defiende sus intereses por encima de los que tienen las empresas y autónomos que trabajan para el Concello salcediense.

En la relación de pagos hay facturas fundamentales como la del Servizo de Axuda no Fogar, en el que se ha volcado el Concello para atender a todas las personas que lo precisan. Hay facturas derivadas de ruegos y peticiones presentadas por los grupos de la corporación. Parte importante de este REC se destina al pago de facturas de servicio eléctrico, por lo que no se comprende la negativa del PP a pagar estas deudas. Lucía Pereira, concejala de Facenda, afirma que "no existe motivo para no pagar a proveedores" arriesgando ingresos de tantas personas. La alcaldesa, Loli Castiñeira, recalca que los servicios crecen continuamente y el puede hacer frente de inmediato al pago de facturas.