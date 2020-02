Los usuarios de la línea 28 de autobús no podrán usar la PassVigo desde el lunes

La línea 28 de autobús, que une las parroquias de Santo Estevo de Negros, Vilar de Infesta, Trasmañó y Chapela con la ciudad de Vigo hasta el barrio de Bouzas, dejará de ser operada por la empresa Vitrasa a partir del próximo lunes. La concesión de la línea de transporte pasará a la compañía Autos González, que según confirmó ayer a FARO, mantendrá las mismas paradas y el mismo horario. Sin embargo, pese a que el servicio será igual, supondrá un importante cambio para los usuarios, ya que no podrán utilizar como hasta ahora las tarjetas PassVigo. Desde el lunes tendrán que usar la Tarjeta Metropolitana para obtener un precio bonificado y perderán los transbordos gratuitos en Vigo con otras líneas de Vitrasa.

Otro de los perjuicios para los viajeros será el incremento en las tarifas, ya que el billete ordinario con Vitrasa es de 1,35 euros, mientras que con Autos González pasará a 1,55. El precio bonificado seguirá casi igual, puesto que con la PassVigo es de 0,89 euros y con la Tarjeta Metropolitana se sitúa en 0,88.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, criticó ayer la falta de información por parte de la Xunta en referencia al cambio de operador en esta línea de transporte interurbano. La regidora asegura que se enteró ayer mismo por los propios usuarios, después de que el propio conductor de los autobuses de la L-28 informasen a los viajeros del cambio de empresa adjudicataria a partir el lunes.

Rivas acusa a la Xunta de "faltar el respeto a los vecinos de Redondela al no informarles con la suficiente antelación" de la variación de la empresa en la línea, "cambio de servicio que supone un gran perjuicio para los usuarios que a diario toman estas líneas para desprazarse a sus centros de trabajo o enseñanza en Vigo".

El gobierno local ha solicitado una reunión de urgencia con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta para aclarar los términos de este cambio de operador, información que se transmitirá a los vecinos de las parroquias afectadas.

También el grupo del BNG de Redondela denunció ayer la "falta de información" sobre este asunto y los perjuicios que causará a los viajeros al perder la posibilidad de transbordos en Vigo con Vitrasa. "No puede ser que se avise del cambio solo tres días antes ya que muchos usuarios todavía no pudieron solicitar la Tarjeta Metropolitana y no podrán disfrutar de las bonificaciones", indicó el portavoz nacionalista Xoán Carlos González.