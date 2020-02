La alcaldesa de Salvaterra es tajante: "En la Plisan no habrá empacadora"

La alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, aseguró ayer que no está previsto que se instale en la Plisan ninguna planta de transferencia de residuos y dijo además que "el Ayuntamiento no lo permitirá".

La alcaldesa señaló que la retirada de Vigo de la "empacadora" y su traslado a Salvaterra es jurídica y medioambientalmente inviable, según las consultas realizadas por el Concello.

"Quiero advertir que no permitiremos que se juegue con el futuro de la Plisan ni del Ayuntamiento, el objetivo de la Plataforma Logística Industrial es precisamente la instalación de industrias que permitan la creación de puestos de trabajo y mejoren la economía de Galicia, pero no para poner empacadoras ni plantas automatizadas en las que trabajan dos personas, y por lo tanto no habrá empacadora alguna", dijo.

Valcárcel se refirió también al alto costa "logística, ambiental y económicamente" de trasladar los residuos de Vigo a Salvaterra e indicó que Condado Paradanta y a Louriña tienen dos plantas de transferencia, una de ellas más cercana a Vigo "a quién puede caberle en la cabeza pensar en la Plisan para meter una tercera planta". Valcárcel también afirmó que el Puerto de Vigo tiene que buscar otras soluciones para crecer.