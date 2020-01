Pesca nocturna y sobre un puente

La temporada de pesca tradicional de lamprea, nocturna y con una fisga sobre un puente comenzará en el río Tea, entre Ponteareas y Salvaterra de Miño, el próximo 3 de febrero y se extenderá hasta el 10 de mayo. El sorteo para asignar los puestos en los que se podrán colocar las estacadas (puentes) para clavar las lampreas se celebró ayer en A Freixa. Esta temporada estarán ocupadas 33 estacadas por un total de 132 pescadores gallegos y portugueses.

Una pesca tradicional única en Galicia que persiste en el río Tea, a su paso por Ponteareas y Salvaterra: la pesca de lamprea sobre un puente y con una fisga, que solo se permite por las noches.

Un total de 132 pescadores de 200 aspirantes han logrado la asignación de un tramo del Tea en el que colocar una estacada (puente). La adjudicación de tramos se realizó ayer mediante sorteo en la casa de los pescadores de A Freixa, en Ponteareas.Desde ese puente podrán clavar lampreas, una habilidad que requiere precisión y temple. Los 68 pescadores que se quedaron sin puesto este año lo hicieron conscientemente al no satisfacerles los tramos que quedaban libres al ser los últimos en salir en el sorteo . "Si sabemos que desde ese punto no vamos a pescar nada porque es malo, preferimos no cogerlo y ahorrarlos las tasas" explica un pescador.

La mayoría de los pescadores son vecinos de la comarca pero también participan aficionados del país vecino. De hecho, ayer asistió una vecina lusa en representación de 4 pescadores de Portugal que en el sorteo se hicieron con una de las buenas posiciones en el cauce del río, la estacada número 2.

Desde el año pasado la temporada de pesca dura diez días más para satisfacer la petición de los pescadores. En esta ocasión durará del 3 de febrero al 10 de mayo.

La previsión es que esta sea una temporada "favorable" para la pesca de lamprea en el Tea, explicó ayer el agente medioambiental, Marcial Carrera, teniendo en cuenta que se ha producido un efecto llamada de lampreas al entrar abundante agua dulce en el mar, lo que invita a los ejemplares de esta especie a remontar río arriba para desovar en lugar de esperar al año siguiente.

Además, los expertos prevén que este año las lampreas del Tea tengan un gran tamaño porque el año pasado fue poca la lamprea que remontó para desovar y los ejemplares serán más maduros.

Los pescadores con estacada asignada deberán pescar en días alternos: Martes, jueves o sábado los de estacadas pares y lunes, miércoles y viernes, los de impares. El domingo está prohibida la pesca.