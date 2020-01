Siete ranchos de Reis supervivientes

Ponteareas conserva cuatro, Mondariz mantiene uno y Salvaterra ha recuperado dos. Los ranchos de Reis son una riqueza de la cultura popular gallega que la comarca del Condado ha conseguido salvar. Mañana y el lunes podrán verse actuar a los siete grupos supervivientes, moviendo al son de la música arcos, palos, castañuelas y cintas de colores.

La comarca del Condado, y especialmente Ponteareas, puede presumir de ser uno de los puntos de Galicia en los que mejor se ha sabido conservar una tradición de la cultura popular gallega llena de vistosidad que combina música y danza y que está vinculada a esta época del año: los ranchos de Reis, que interpretarán en los próximos días sus tradicionales danzas.

Actualmente son siete los ranchos de Reis supervivientes en la comarca, integrados por vecinos de parroquias de Ponteareas, Mondariz y Salvaterra. Mañana y el lunes exhibirán sus danzas, que llevan tiempo ensayando. Lo harán, como marca la tradición, moviendo al son de la música sus arcos, palos, castañuelas o cintas de colores.

Algunos mostrarán sus pasos y su indumentaria blanca adornada con elementos de colores, mañana, en las cabalgatas de Reyes de Ponteareas y de Mondariz. Otros lo harán el lunes en sus propias parroquias, después de la misa de Reyes, con motivo de la celebración católica de la Epifanía del Señor.

En Ponteareas, danzarán y desfilarán mañana, a partir de las 16.30 horas, los ranchos de Reis de Fozara, Oliveira y Guláns. En la cabalgata de Mondariz, actuará sobre las 19.00 horas el rancho de Riofrío, mientras que el de Lourido recorrerá parroquias de Salvaterra: Lourido, Fornelos da Ribeira y Vilacoba, además de la ponteareana de Moreira.

El lunes, Día de Reyes, el Rancho de Reis de As Cortellas danzará en Redondela y, a las 17.30 horas, en su propio barrio en la parroquia de Padróns. Las parroquias ponteareanas de Fozara, Guláns y Santiago de Oliveira también exhibirán sus danzas después de misa y lo mismo hará el Rancho de Reis de Lira, en esta parroquia de Salvaterra.

El presidente de la Asociación do Patrimonio Cultural Val do Tea, el ponteareano Jhonathan Zúñiga, lleva tiempo investigando los ranchos de Reis y explica que su origen es incierto, pero guardan relación con las fiestas del ciclo invernal, las llamadas fiestas de Entroido. "Desde o solsticio de inverno (21-23 de decembro) ata o Entroido saen as mascaradas e danzantes", explica Zúñiga, quien recuerda que, para sobrevivir, la mayoría de estas danzas se cristianizaron. En su investigación ha encontrado similitudes de estas danzas en puntos de España, Portugal, Italia o incluso en los Balcanes."No pasado non actuaban despois da misa como hoxe, senón que ían polos barrios, casas e ata outras parroquias na procura do aguinaldo ou perriña", explica Zúñiga, también conocido popularmente como O Meigo do Tea y vecino de Ribadetea.

El Rancho de Reis de Riofrío, que el día 6 danzará para la Virxe do Leite, nunca dejó de existir ni tampoco el de Guláns. Sí desaparecieron y se han recuperado los ranchos de Reis de As Cortellas, Fozara, Oliveira, Lira y Lourido. Con motivo de San Julián, el de Guláns también volverá a actuar este 7 de enero.