Cabalgata excepcional en Tui y Valença

Los Reyes Magos de Oriente que visitarán hoy a las personas mayores de las residencias de Tui y Valença, llegarán en tren mañana domingo a la estación de Valença do Minho (Portugal), para salir en cabalgata. Acompañados de una amplia comitiva, cruzarán el Puente Internacional sobre el Miño para recorrer desde las 18.00 horas el centro urbano de Tui hasta el Paseo da Corredoira. Su entidad transfronteriza e internacional ha trascendido a los medios.

Los Reyes Magos de Oriente protagonizarán, junto con el público infantil, la cabalgata de la Eurociudad Tui-Valença do Minho que tendrá lugar mañana domingo, despertando el interés mediático al tratarse de la única del mundo que recorre ciudades de dos países distintos. Este año cumple su décima edición y contará con más de doscientos participantes.

Concello de Tui y Cámara Municipal de Valença do Minho, escribieron su carta conjunta a los Reyes en la que piden que los proyectos conjuntos aprobados redunden en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Eurociudad.

La presentación del acto estuvo a cargo del alcalde tudense, Enrique Cabaleiro; el responsable de Cultura de la Cámara Municipal de Valença do Minho (Portugal), José Monte; la concejala de Cultura de Tui, Sonsoles Vicente, y el técnico de Cultura de Valença do Minho, Jorge Areias. Todos destacaron la exclusividad de esta cabalgata que se iniciará en la estación de Valença do Minho. Les acompañarán Bombeiros Voluntarios de Valença, Protección Civil de Tui, carrozas de las parroquias de Pazos de Reis, Randufe, Malvas, Guillarei, Scouts y Cámara de Valença, además de charangas y un total de 23 vehículos.

Sobre las 17.00 horas la comitiva recorrerá en Valença las avenidas del Colegio Portugués y Miguel Dantas, Rotonda da Trapicheira y Avenida de España. Después atravesará el antiguo Puente Internacional sobre el Miño para entrar en Tui, en la Avenida de Portugal para pasar por las calles Martínez Padín, A. G. Besada, Cantón de Diomedes hasta llegar al Paseo da Corredoir sobre las 19.00 horas. Se repartirán 1.750 kilos de caramelos sin gluten ni alérgenos y sus Majestades recibirán al público infantil hasta las 21.00 horas.

Sonsoles Vicente destacó la implicación del personal del Concello y de los voluntarios y que habrá una carpa instalada para personas con discapacidad. José Monte subrayó que "es el acto cultural más importante de las dos ciudades, una cabalgata única". En el mismo sentido se expresó Enrique Cabaleiro y agradeció el trabajo de todos.