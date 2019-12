Ponteareas prohíbe la entrada a la ludoteca a menores de 5 años o que sufran VIH o hepatitis

La corporación municipal de Ponteareas aprueba en pleno un nuevo reglamento para la ludoteca municipal con los votos a favor del gobierno local (BNG-PSOE) y de Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP). En su contra, votó el PP.

Los populares critican que el nuevo reglamento "excluye" a niños de entre 2 y 5 años, y limita su utilización a menores de 6 a 12 años, cuando este servicio municipal tiene autorización de la Xunta para trabajar con menores de 2 a 12 años. "No compartimos la postura de estos tres grupos políticos, nos parece algo insólito e inadmisible, contrario a toda política de conciliación, igualdad y de mejora de los servicios públicos", denuncian los populares.

El PP también denuncia que el gobierno bipartito con el apoyo de ACIP, excluya de la ludoteca a niñas y niños con determinadas enfermedades como la hepatitis o el VIH. "No hay ninguna razón objetiva para no permitir el acceso a la ludoteca municipal a estos niños y niñas. Están fomentando la exclusión social de los que padecen estas enfermedades", entiende el PP.

Asimismo, el grupo que lidera Belén Villar reprueba que el reglamento prohíba actuar a los trabajadores de este servicio ante una emergencia sanitaria, como puede ser una reacción alérgica grave, un atragantamiento o una bajada de azúcar. "Es totalmente contrario a lo que se está realizando en los centros educativos de toda Galicia con el programa alerta escolar del 061" ,señalan los populares, que consideran que el reglamento fue hecho aprisa, tras una inspección de la Xunta en agosto en la que se detectaron "graves irregularidades" en el centro.

Por su parte, la concejala de Benestar Social de Ponteareas, Verónica Carrera, acusa al PP de "intentar, una vez más, desinformar a la ciudadanía" y aclara que las instalaciones de la ludoteca no son válidas para niñas y niños menores de 6 años, tampoco su personal actual y por el propio concepto de ludoteca, "entendido como un lugar de ocio donde se hacen actividades lúdico educativas en grupo. Cualquiera que entienda un poco de pedagogía y psicología evolutiva sabe que los niños y las niñas hasta los 6 años no tienen interiorizado el juego como algo grupal y no están todavía capacitados para asumir reglas de juego grupal".

Respecto a las enfermedades, "estamos hablando de la salud y del bienestar de las niñas y de los niños que deben disponer de certificados médicos que también se les piden al propio personal como el de no padecer, entre otras, enfermedades infecto-contagiosas", puntualiza Carrera.

En lo que al suministro de medicamentos se refiere: "en cualquier centro educativo o de enseñanza reglada no se permite la administración de medicamentos", aclara la edil.