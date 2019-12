Mosenses de hace 1.000 años

Los que desde el alto de la torre de Castelo Grande en Mos controlaban el tránsito de los caminos y la vida de la gente del Val da Louriña, probablemente vivían con sus familias, tenían sus propios rebaños, elaboraban allí el queso, sus ropas, fundían el hierro y reparaban sus herramientas. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el equipo de arqueólogos tras los últimos sondeos en los que se hallaron restos de conchas de ostras, castañas y piezas de telares.

Encontrar un sarcófago labrado en piedra era el objetivo principal por el que la Asociación Cultural ViaxaMos no Tempo puso en marcha campañas arqueológicas en la fortaleza medieval Castelo Grande, en Mos. Un equipo de arqueólogos realizó una intervención en 2018 y otra el pasado mes de septiembre, pero la "caixa do difunto" o "caixo do mouro", que son las diferentes maneras que los vecinos del entorno se refieren a este sarcófago, no ha aparecido. Con todo, ha sido mucha la información que se ha extraído las diferentes excavaciones, conociéndose cómo vivían hace 1.000 años los habitantes de esta fortificación liderada por una torre de vigilancia.

El pasado año se determinara el período histórico en el que estuviera habitado este yacimiento, entre los siglos IX y XI, y que la torre sufriera un incendio, cuestión que ahora se corrobora con el hallazgo de carbón y trozos de piedra con señales de sufrir altas temperaturas. "Esto clarifica que el derrumbe de la torre fue a causa de un incendio, aunque por el momento no podemos saber si fue fortuito o intencionado", explica Marcos Escudero, presidente de la AC Viaxamos no Tempo. Este y otros muchos datos se recogen en el cuaderno de campo de los grabados rupestres y otros yacimientos de Louredo y Mos "As Pegadas nas pedras" que se presenta mañana a las 19.30 horas en el Pazo de Mos en un acto con el que la asociación despide el año y en el que también actuará (a las 18.00 horas) la compañía de monicreques A tribo das Concurbitas.

En la segunda campaña, "más ambiciosa y con más días de trabajo", se hizo un sondaje de 4 metros cuadrados, 2 de profundidad, al pie del noreste del peñasco que es donde se aprecian indicios derrumbe con acumulación de piedras. En los primeros niveles aparecieron muchas piedras de pequeño y mediano tamaña, hasta los 45 cm y en los niveles intermedios se encontró mucho más material cerámico, además de dos conchas de ostra y, un poco más abajo, tres castañas carbonizadas que nos aporta más datos sobre la alimentación de los habitantes. Pues en la excavación de 2018 se hallaron trozos de una quesería, lo que significa que elaboraban allí el queso y, por tanto, tendrían un rebaño de ovejas o cabras a su cargo. Se sabe que tenían también un pequeño taller de fundición, ya que aparecieron varias escorias de hierro. Otra sorpresa fue el hallazgo de trozos de dos fusayolas y de otra entera, elementos fundamentales para hilar, lo que demuestra que aquellos mosenses confeccionaban sus ropas allí mismo.

"Todo esto nos dice que allí hubo mucha vida y que la torre no estaba limitada a acoger a una guarnición de vigilantes como inicialmente se pensó. Pues al pie de la torre debía haber algún tipo de cuadra para el ganado o incluso pequeñas viviendas o construcciones para ciertos talleres. Los que allí moraban lo hacían de manera constante y debían de tener todo lo necesario para pasar largas temporadas", concluye Escudero que no descarta una tercera campaña para seguir indagando y dar respuesta a otras preguntas que siguen sin contestar.

Leyendas

Este patrimonio arqueológico se completa con el patrimonio inmaterial compuesto por leyendas de tradición oral que fueron transmitidas de generación en generación hasta nuestros días. En 1988 ya fuera recogida una pequeña parte de la leyenda del Castelo y ahora el trabajo de consulta a los vecinos fue esencial para recoger dos relatos más, "O tesouro e a serpe que vivía na cova" y "As pegadas do cabalo do mouro".