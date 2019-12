La iglesia parroquial de O Rosal acoge hoy, a las 19.30 horas, el concierto Coral "Ecos do Folón, Ecos do Nadal". Organiza la Coral Ecos do Folón, de Fornelos, participan las corales Polifónica de A Cañiza, Polifónica de Atios y "Ecos do Folón" de Fornelos. Colabora la Asociación Músico-Cultural Ecos de Folón. Patrocina el Concello de O Rosal, Comunidad de montes Santa Mariña de O Rosal y Deputación de Pontevedra.